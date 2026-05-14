13:14 • 14038 просмотра
Зеленский поручил Силам обороны предложить возможные форматы ответа на российский удар
13:07 • 39573 просмотра
Помощь США Украине может вернуться – каковы реальные шансы на возобновление военной поддержки
12:22 • 18246 просмотра
За Ермака внесли уже 14,5 млн грн из залога - средства поступили от двух лиц
12:12 • 33812 просмотра
Мобилизация по очереди — в Украине предлагают установить новые правила призыва
Эксклюзив
12:02 • 25468 просмотра
рф снова требует отдать Херсон, Запорожье и Донбасс - почему кремль заговорил ультиматумами
Эксклюзив
14 мая, 10:46 • 20132 просмотра
Защита Ермака заявила о подготовке к внесению залога и обжалованию решения суда
14 мая, 09:24 • 25512 просмотра
ЕС готовится продлить временную защиту для украинцев еще на год
14 мая, 08:53 • 45309 просмотра
Цены на продукты в Украине в мае: как изменилась стоимость борщевого набораPhoto
14 мая, 06:15 • 23894 просмотра
Экс-руководителя ОП Ермака отправили под стражу с залогом 140 миллионовVideo
14 мая, 05:54 • 29519 просмотра
Более 1560 дронов и 56 ракет выпустила рф со вчерашнего дня по Украине - ЗеленскийVideo
Ермак проведет ночь в СИЗО, за него до сих пор не внесли залог

Киев • УНН

 • 386 просмотра

Экс-руководитель ОП проведет ночь в СИЗО, так как за него внесли только 14,5 млн грн из 140 млн. Из-за завершения банковского дня процедуру оплаты не завершили.

Бывший руководитель Офиса Президента Андрей Ермак проведет ночь в СИЗО, так как за него до сих пор не внесли залог в 140 млн гривен, передает УНН со ссылкой на источники. 

Детали 

Как отметил источник, сумма внесенного залога за Ермака не изменилась, а потому, по словам собеседника, бывший руководитель ОП ночь проведет в СИЗО, так как завершился так называемый "банковский день", ведь существует соответствующая процедура, когда средства должны поступить на соответствующий счет, затем необходимо проверить, внесена ли вся сумма, выдать квитанцию и так далее.

Напомним 

На счета для внесения залога за бывшего руководителя Офиса Президента Андрея Ермака уже поступило 14,5 млн грн. В пресс-службе ВАКС сообщили, что средства начали поступать, и по предварительным данным, взносы осуществили два человека, однако их имена пока неизвестны. 

14 мая 2026 года судья ВАКС назначил экс-руководителю ОП Ермаку содержание под стражей с возможностью 140 млн грн залога. Прокуроры САП просили установить сумму в 180 миллионов гривен.

Ермак после решения суда заявил, что не имеет необходимой суммы для внесения залога и будет подавать апелляцию.

