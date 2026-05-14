Ермак проведет ночь в СИЗО, за него до сих пор не внесли залог
Киев • УНН
Экс-руководитель ОП проведет ночь в СИЗО, так как за него внесли только 14,5 млн грн из 140 млн. Из-за завершения банковского дня процедуру оплаты не завершили.
Бывший руководитель Офиса Президента Андрей Ермак проведет ночь в СИЗО, так как за него до сих пор не внесли залог в 140 млн гривен, передает УНН со ссылкой на источники.
Детали
Как отметил источник, сумма внесенного залога за Ермака не изменилась, а потому, по словам собеседника, бывший руководитель ОП ночь проведет в СИЗО, так как завершился так называемый "банковский день", ведь существует соответствующая процедура, когда средства должны поступить на соответствующий счет, затем необходимо проверить, внесена ли вся сумма, выдать квитанцию и так далее.
Напомним
На счета для внесения залога за бывшего руководителя Офиса Президента Андрея Ермака уже поступило 14,5 млн грн. В пресс-службе ВАКС сообщили, что средства начали поступать, и по предварительным данным, взносы осуществили два человека, однако их имена пока неизвестны.
14 мая 2026 года судья ВАКС назначил экс-руководителю ОП Ермаку содержание под стражей с возможностью 140 млн грн залога. Прокуроры САП просили установить сумму в 180 миллионов гривен.
Ермак после решения суда заявил, что не имеет необходимой суммы для внесения залога и будет подавать апелляцию.