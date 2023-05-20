Ермак о новом пакете санкций ЕС: наказание за помощь врагу должны быть жесткими

Цитата

"Решение ввести санкции против более чем 90 нероссийских компаний, которые помогали рф обходить санкции, можно только приветствовать.

Попытки врага обходить санкции будут всегда, но наказание за помощь им в этом должно быть жестким", - отметил Ермак.

Дополнение

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью ZDFheute заявила, что новые санкции ЕС касаются более 90 иностранных компаний, в том числе и из Китая.

Она также добавила, что Еврокомиссия серьезно относится к вопросу прекращения обхода санкций.

Кроме того, Япония, вместе с США, в пятницу объявила о санкциях в отношении около сотни людей и организаций, связанных с войной россии против Украины, на фоне того, как "Группа семи" подтвердила свою решимость поднять цену вторжения москвы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Главный дипломат ЕС вновь призвал принять меры в отношении перепродажи Индией российской нефти