Ермак о новом пакете санкций ЕС: наказание за помощь врагу должны быть жесткими
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак прокомментировал решение Еврокомиссии о введении санкций против более чем 90 компаний, пишет УНН.
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"Решение ввести санкции против более чем 90 нероссийских компаний, которые помогали рф обходить санкции, можно только приветствовать.
Попытки врага обходить санкции будут всегда, но наказание за помощь им в этом должно быть жестким", - отметил Ермак.
Дополнение
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью ZDFheute заявила, что новые санкции ЕС касаются более 90 иностранных компаний, в том числе и из Китая.
Она также добавила, что Еврокомиссия серьезно относится к вопросу прекращения обхода санкций.
Кроме того, Япония, вместе с США, в пятницу объявила о санкциях в отношении около сотни людей и организаций, связанных с войной россии против Украины, на фоне того, как "Группа семи" подтвердила свою решимость поднять цену вторжения москвы.
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