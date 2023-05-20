Єрмак про новий пакет санкцій ЄС: покарання за допомогу ворогу мають бути жорсткими
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак прокоментував рішення Єврокомісії щодо запровадження санкцій проти більш ніж 90 компаній, пише УНН.
Цитата
"Рішення запровадити санкції проти більш ніж 90 неросійських компаній, які допомагали рф обходити санкції, можна тільки вітати.
Спроби ворога обходити санкції будуть завжди, але покарання за допомогу їм у цьому має бути жорстким", - зазначив Єрмак.
Доповнення
Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн в інтерв'ю ZDFheute заявила, що нові санкції ЄС стосуються понад 90 іноземних компаній, зокрема й із Китаю.
Вона також додала, що Єврокомісія серйозно ставиться до питання припинення обходу санкцій.
Крім того, Японія, разом зі США, в п'ятницю оголосила про санкції щодо близько сотні людей та організацій, пов'язаних з війною росії проти України, на тлі того, як "Група семи" підтвердила свою рішучість підняти ціну вторгнення москви.
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