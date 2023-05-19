Головний дипломат ЄС знову закликав вжити заходів щодо перепродажу Індією російської нафти

ЄС майже припинив купувати нафту і газ безпосередньо у росії, поклавши край енергетичній залежності. І припинив експорт багатьох критично важливих товарів і матеріалів до росії. Але в останні місяці спостерігається аномальне зростання імпорту третіми країнами товарів, які заборонені ЄС, включаючи високотехнологічну продукцію. Наприклад, експорт транспортних засобів з ЄС до росії, за повідомленнями, впав на 78% у 2022 році, тоді як експорт з ЄС до Казахстану зріс на 268%.

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"Цього тижня країни-члени ЄС обговорили 11-й пакет санкцій проти росії, який, по суті, стосується закриття лазівок та найкращого розв'язання проблеми обходу та перенаправлення торгівлі забороненими товарами. Пропозиція, що обговорюється, серед іншого, уможливить цілеспрямовані заходи проти суб'єктів, які навмисно обходять заходи ЄС, зберігаючи при цьому принципову незгоду ЄС з екстериторіальними санкціями, - зазначив Жозеп Боррель.

Цього тижня пройшло обговорення конкретне питання про зростаючі закупівлі Індією нафти в росії та зростаючий експорт до ЄС продуктів переробки, які, швидше за все, базуються на дешевій російській нафті.

За його словами, фактом є те, що Індія, а також Китай імпортують дедалі більші обсяги російської нафти відтоді, як наприкінці 2022 року G7 запровадила ціновий розрив, і роблять це з явним дисконтом. До вторгнення росії в Україну частка російської нафти в загальному імпорті нафти в Індію становила 0,2%. Минулого місяця ця частка зросла до 36,4%.

"Це, безумовно, значне зростання, але ми повинні чітко усвідомлювати: не можна ні звинувачувати, ні ставити під сумнів право Індії на це, оскільки індійські оператори не підпорядковуються європейським законам. Як я сказав у Financial Times: "Те, що Індія купує російську нафту, це нормально. І якщо, завдяки нашим обмеженням на ціну нафти, Індія могла б купувати цю нафту набагато дешевше, що ж, чим менше грошей отримає росія, тим краще", - пояснив Боррель.

Питання більше в тому, зазначає політик, що і хто має робити з іншим фактом, який не можна заперечувати, а саме: Індія експортує дедалі більші обсяги нафтопродуктів, вироблених на основі російської нафти, в тому числі до ЄС, який якраз і заборонив імпорт з росії цих продуктів, а також нафти, з якої вони виробляються.

І тут факти очевидні, підкреслює він. Експорт нафтопродуктів, таких як авіаційне паливо або дизельне пальне, з Індії до ЄС зріс з 1,1 мільйона барелів у січні 2022 року до 7,4 мільйона барелів у квітні 2023 року.

"Логічно, що ми стурбовані цим. Але, знову ж таки, в цьому не можна звинувачувати індійський уряд. Після переробки ці продукти вже вважаються не російськими, а індійськими, і ми не можемо перешкодити індійським нафтопереробним заводам продавати їх оператору з ЄС або посереднику. Ми в ЄС не купуємо російську нафту, але купуємо дизельне пальне, отримане шляхом переробки цієї російської нафти деінде. Це призводить до обходу наших санкцій, і наші держави-члени повинні вжити заходів, щоб боротися з цим", - написав Жозеп Боррель.

"Але хто несе за це відповідальність - продавець чи покупець? Коли я порушив питання індійського експорту нафтопродуктів на основі дешевшої російської нафти, то не для того, щоб критикувати індійський уряд, а щоб сказати, що ми не можемо заплющувати очі на те, як компанії з ЄС самі обходять санкції, купуючи нафтопродукти, що походять з росії", - пояснює політик.

Ця історія показує, підкреслює він, що спочатку треба подивитися на те, що роблять економічні оператори всередині ЄС. Якщо індійські нафтопереробники продають, то це тому, що європейські компанії купують, безпосередньо або через посередника.

"Ми повинні добре усвідомлювати, наскільки складним є реальне життя, і намагатися шукати рішення, виходячи з цього", - додав Жозеп Боррель.

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