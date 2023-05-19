Главный дипломат ЕС снова призвал принять меры в отношении перепродажи Индией российской нефти

ЕС почти прекратил покупать нефть и газ непосредственно у россии, положив конец энергетической зависимости. И прекратил экспорт многих критически важных товаров и материалов в россию. Но в последние месяцы наблюдается аномальный рост импорта третьими странами товаров, запрещенных ЕС, включая высокотехнологичную продукцию. К примеру, экспорт транспортных средств из ЕС в россию, по сообщениям, упал на 78% в 2022 году, тогда как экспорт из ЕС в Казахстан вырос на 268%.

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"На этой неделе страны-члены ЕС обсудили 11-й пакет санкций против россии, который, по сути, касается закрытия лазейок и наилучшего решения проблемы обхода и перенаправления торговли запрещенными товарами. Обсуждаемое предложение среди прочего позволит целенаправленные меры против субъектов, которые намеренно обходят меры ЕС, сохраняя при этом принципиальное несогласие ЕС с экстерриториальными санкциями, — отметил Жозеп Боррель.

На этой неделе прошло обсуждение конкретного вопроса о растущих закупках Индией нефти в россии и растущем экспорте в ЕС продуктов переработки, которые, скорее всего, базируются на дешевой российской нефти.

По его словам, фактом является то, что Индия, а также Китай импортируют растущий объем российской нефти с тех пор, как в конце 2022 года G7 ввела ценовой разрыв, и делают это с явным дисконтом. До вторжения россии в Украину доля российской нефти в общем импорте нефти в Индию составила 0,2%. В прошлом месяце эта доля выросла до 36,4%.

"Это, безусловно, значительный рост, но мы должны четко осознавать: нельзя ни обвинять, ни ставить под сомнение право Индии на это, поскольку индийские операторы не подчиняются европейским законам. Как я сказал в Financial Times: "То, что Индия покупает русский нефть, это нормально. И если, благодаря нашим ограничениям на цену нефти, Индия могла бы покупать эту нефть гораздо дешевле, что ж, чем меньше денег получит россия, тем лучше», – объяснил Боррель.

Вопрос больше в том, отмечает политик, что и кто должен делать с другим фактом, который нельзя отрицать, а именно: Индия экспортирует все большие объемы нефтепродуктов, произведенных на основе российской нефти, в том числе в ЕС, который как раз и запретил импорт из россии этих продуктов, а также нефти, из которой они производятся.

И здесь факты очевидны, подчеркивает он. Экспорт нефтепродуктов, таких как авиационное топливо или дизельное топливо, из Индии в ЕС вырос с 1,1 миллиона баррелей в январе 2022 года до 7,4 миллиона баррелей в апреле 2023 года.

"Логично, что мы обеспокоены этим. Но опять же в этом нельзя обвинять индийское правительство. После переработки эти продукты уже считаются не российскими, а индийскими, и мы не можем помешать индийским нефтеперерабатывающим заводам продавать их оператору из ЕС или посреднику. Мы в ЕС не покупаем российскую нефть, но покупаем дизельное топливо, полученное путем переработки этой российской нефти в другое место, что приводит к обходу наших санкций, и наши государства-члены должны принять меры, чтобы бороться с этим", — написал Жозеп Боррель.

"Но кто несет за это ответственность – продавец или покупатель? Когда я поднял вопрос индийского экспорта нефтепродуктов на основе дешевой российской нефти, то не для того, чтобы критиковать индийское правительство, а чтобы сказать, что мы не можем закрывать глаза на то, как компании с ЕС сами обходят санкции, покупая происходящие из россии нефтепродукты", — объясняет политик.

Эта история показывает, подчеркивает он, что сначала нужно посмотреть, что делают экономические операторы внутри ЕС. Если индийские нефтепереработчики продают, то это потому, что европейские компании покупают непосредственно или через посредника.

"Мы должны хорошо осознавать, насколько сложна реальная жизнь, и пытаться искать решения, исходя из этого", — добавил Жозеп Боррель.

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