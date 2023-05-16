Експорт нафти з росії виріс у квітні до найвищого рівня з початку війни - МЕА
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Експорт нафти з росії виріс у квітні до найвищого рівня з моменту її вторгнення в Україну, збільшивши доходи на 1,7 мільярда доларів, попри західні санкції, повідомило у вівторок Міжнародне енергетичне агентство (МЕА), пише УНН.
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Організація, що базується в Парижі, заявила, що російський експорт збільшився на 50 000 барелів на день до 8,3 млн барелів на добу минулого місяця, оцінивши, що країна не повністю реалізувала свою погрозу різкого скорочення видобутку.
"Справді, росія може збільшити обсяги видобутку, щоб компенсувати втрачену вигоду", - йдеться в щомісячному звіті МЕА про ринок нафти.
Доходи країни від експорту нафти у квітні зросли на 1,7 млрд доларів до 15 млрд доларів.
Однак ця цифра є на 27% нижчою, ніж того ж місяця 2022 року. Податкові надходження росії від нафтогазового сектора скоротилися на 64% у річному обчисленні, додало агентство.
МЕА заявило, що видобуток сирої нафти в росії у квітні залишався "загалом стабільним" на рівні 9,6 млн барелів на добу.
"Схоже, у росії мало проблем із пошуком охочих купити її нафту та нафтопродукти, часто за рахунок інших членів ОПЕК+ на дворівневому ринку, який виник після набуття чинності ембарго", - йдеться у повідомленні МЕА.
Агентство повідомило, що на Китай та Індію припадає майже 80% напрямків експорту російської нафти. Очікується, що вихід Китаю з майже трьох років обмежень Covid також підвищить світовий попит на нафту цього року.
Відновлення попиту в Китаї продовжує перевищувати очікування: у березні країна встановила історичний рекорд - 16 млн барелів на добу.
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Країни G7 та Австралія встановили граничні ціни на російські нафтопродукти та сиру нафту у координації з Європейським союзом, щоб скоротити ключове джерело фінансування війни з Україною.
ЄС також запровадив ембарго на основний експорт нафти із країни.
У відповідь росія оголосила про скорочення видобутку нафти на 500 000 барелів на день, тоді як її союзники із групи виробників нафти ОПЕК+, включаючи Саудівську Аравію, також погодилися скоротити видобуток.