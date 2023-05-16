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Экспорт нефти из россии вырос в апреле до самого высокого уровня с начала войны - МЭА

Экспорт нефти из россии вырос в апреле до самого высокого уровня с начала войны - МЭА

Киев • УНН

 • 626231 просмотра

КИЕВ. 16 мая. УНН. Экспорт нефти из россии вырос в апреле до самого высокого уровня с момента ее вторжения в Украину, увеличив доходы на 1,7 миллиарда долларов, несмотря на западные санкции, сообщило во вторник Международное энергетическое агентство (МЭА), пишет УНН.

Детали

Организация, базирующаяся в Париже, заявила, что российский экспорт увеличился на 50 000 баррелей в день до 8,3 млн баррелей в сутки в прошлом месяце, оценив, что страна не полностью реализовала свою угрозу резкого сокращения добычи.

"Действительно, россия может увеличить объемы добычи, чтобы компенсировать упущенную выгоду", — говорится в ежемесячном отчете МЭА о рынке нефти.

Доходы страны от экспорта нефти в апреле выросли на 1,7 млрд долларов до 15 млрд долларов.

Однако эта цифра на 27% ниже, чем в том же месяце 2022 года. Налоговые поступления россии от нефтегазового сектора сократились на 64% в годовом исчислении, добавило агентство.

МЭА заявило, что добыча сырой нефти в россии в апреле оставалась "в целом стабильной" на уровне 9,6 млн баррелей в сутки.

"Похоже, у россии мало проблем с поиском желающих купить ее нефть и нефтепродукты, часто за счет других членов ОПЕК+ на двухуровневом рынке, который возник после вступления в силу эмбарго", — говорится в сообщении МЭА.

Агентство сообщило, что на Китай и Индию приходится почти 80% направлений экспорта российской нефти. Ожидается, что выход Китая из почти трех лет ограничений Covid также повысит мировой спрос на нефть в этом году.

Восстановление спроса в Китае продолжает превышать ожидания: в марте страна установила исторический рекорд - 16 млн баррелей в сутки.

Добавим

Страны G7 и Австралия установили предельные цены на российские нефтепродукты и сырую нефть в координации с Европейским союзом, чтобы сократить ключевой источник финансирования войны с Украиной.

ЕС также ввел эмбарго на основной экспорт нефти из страны.

В ответ россия объявила о сокращении добычи нефти на 500 000 баррелей в день, тогда как ее союзники из группы производителей нефти ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию, также согласились сократить добычу.

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