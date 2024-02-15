Ермак обсудил с немецкой делегацией проведение Конференции по восстановлению Украины

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак встретился с немецкой делегацией, а именно - с государственным секретарем МИД Германии Томасом Баггером и госсекретарем Министерства экономического сотрудничества и развития Йохеном Фласбартом. Об этом сообщили в офисе президента, передает УНН.

Детали

Андрей Ермак отметил высокий уровень сотрудничества между Украиной и Германией и выразил искреннюю благодарность Федеральному канцлеру Олафу Шольцу, Президенту Франку Вальтеру Штайнмайеру и всему немецкому народу за мощную всестороннюю помощь Украине в противодействии полномасштабной российской агрессии.

Важной темой обсуждения стала подготовка к Конференции по восстановлению Украины, которая должна состояться в Берлине в июне. Ермак поблагодарил Германию за соорганизацию этого мероприятия и акцентировал, что по его итогам должны быть достигнуты конкретные результаты.

Надеемся, что Германия покажет хороший пример другим международным партнерам и продемонстрирует лидерство в восстановлении Украины подчеркнул Андрей Ермак.

Отдельно обсуждался вопрос создания совместных оборонных производств.