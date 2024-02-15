Єрмак обговорив з німецькою делегацією проведення Конференції з відновлення України

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак зустрівся з німецькою делегацією, а саме — з державним секретарем МЗС Німеччини Томасом Баґґером та держсекретарем Міністерства економічного співробітництва та розвитку Йохеном Фласбартом. Про це повідомили в офісі президента, передає УНН.

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Андрій Єрмак відзначив високий рівень співпраці між Україною та Німеччиною й висловив щиру подяку Федеральному канцлеру Олафу Шольцу, Президенту Франку Вальтеру Штайнмаєру та всьому німецькому народу за потужну всебічну допомогу Україні в протидії повномасштабній російській агресії.

Важливою темою обговорення стала підготовка до Конференції з відновлення України, що має відбутися в Берліні в червні. Єрмак подякував Німеччині за співорганізацію цього заходу та акцентував, що за його підсумками мають бути досягнуті конкретні результати.

Сподіваємося, що Німеччина покаже гарний приклад іншим міжнародним партнерам і продемонструє лідерство у відновленні України наголосив Андрій Єрмак.

Окремо було обговорено питання створення спільних оборонних виробництв.