єОселя: с начала года почти 3 тысячи украинских семей получили кредиты на приобретение жилья

За период с начала 2024 года кредит на покупку жилья получили 2887 украинцев. А с начала действия программы жилье получили 9 212 человек. Об этом сообщило Минэкономики, пишет УНН.

Детали

С начала 2024 года по программе "єОселя" украинцы взяли кредиты на приобретение 2,800 квартир и 87 частных домов. Четверть из всех выданных кредитов предназначена для приобретения жилья на первичном рынке. Сообщается, что общая сумма выданных ипотечных кредитов в этом году составляет почти 5 миллиардов гривен. А с начала действия программы кредиты уже получили 9 212 семей на сумму 14,2 миллиарда гривен.

С начала этого года почти 3 тысячи украинцев взяли кредиты по программе "єОселя" в целом на 5 млрд грн. 2 800 украинских семей приобретут квартиры, 87 семей - частные дома. Каждый четвертый из тех, кто получил кредит с начала этого года, приобрел жилье так называемой первой продажи - готового или строящегося. 30% украинцев взяли кредиты по условиям массовой ипотеки - под 7%, что является доступной для всех, кто не имеет собственного жилья или нуждается в улучшении жилищных условий - отметила заместитель Министра экономики Надежда Бегун.

В частности, на прошлой неделе украинцы получили по программе "єОселя" 197 кредитов на 335 млн грн, среди которых:

111 военнослужащих и силовиков;

14 педагогов;

21 медик;

3 ученых;

36 семей без собственного жилья;

6 ВПО;

6 ветеранов.

На этой неделе было выдано 137 кредитов для приобретения жилья на вторичном рынке и 45 кредитов для приобретения жилья от застройщиков. Кроме того, 15 человек взяли кредиты на приобретение квартир в доме, находящемся в процессе строительства.

Больше всего ипотечных кредитов взяли жители:

Киевской области - 59;

города Киева - 32;

Львовской области - 22;

Волынской и Ивано-Франковской областей - по 10.

Напомним

163 защитника из Одесской области воспользовались государственной программой доступного ипотечного кредитования "єОселя", при этом областная администрация компенсировала более 1 млн гривен.

"єОселя" расширяется: с сегодняшнего дня по программе можно покупать частные дома и таунхаусы