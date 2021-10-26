Елизавета II провела первое официальное мероприятие после госпитализации
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Сегодня королева Великобритании Елизавета II провела свое первое официальное мероприятие после ночной госпитализации в больнице и отдыха от работы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Во вторник, 26 октября, Елизавета II провела две виртуальные аудиенции, во время которых приветствовала в Великобритании новых послов из Южной Кореи и Швейцарии.
Напомним
На прошлой неделе королеву Великобритании госпитализировали в больницу для обследования. В медицинском учреждении она провела ночь.
Кроме того, Елизавета II отменила запланированный визит в Северную Ирландию и пропустила воскресную церковную службу из-за рекомендации врачей отдохнуть несколько дней, поскольку последние недели были очень насыщенными для 95-летней королевы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Елизавета II отказалась от звания "старушки года"