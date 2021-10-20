Єлизавета II скасувала візит за порадою лікарів

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"Її Величність перебуває у гарному настрої, але вона розчарована тим, що не зможе відвідати Північну Ірландію, де мала взяти участь у низці заходів сьогодні і завтра. Королева надсилає найтепліші побажання народу Північної Ірландії і з нетерпінням чекає на візит у майбутньому", — ідеться у заяві Букінгемського палацу.

Зазначають, що рішення скасувати візит не пов'язане з коронавірусом. Просто останні кілька тижнів були неймовірно насиченими для 95-річної королеви.

Нагадаємо

Раніше повідомляли, що за рекомендацією лікарів Єлизавета II повністю відмовилася від вживання алкоголю.

Також королева Великої Британії відмовилася від звання "Бабуся року", яке надає британський журнал Oldie. На її думку, вона не відповідає критеріям для того, щоб носити цей титул, і зазначила, що організатори знайдуть "більш гідного кандидата".