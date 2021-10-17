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Королева Єлизавета II відмовилася від алкоголю за рекомендацією лікарів

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Королева Великобританії Єлизавета II повністю відмовилася від вживання алкоголю за рекомендацією лікарів. Про це УНН повідомляє з посиланням на британські ЗМІ.

Деталі

The Daily Telegraph повідомляє, що про відмову 95-річної королеви від алкоголю стало відомо з ряду джерел в палаці.

"Лікарі нещодавно сказали їй, що скорочення вживання алкоголю було б корисним. Вона прийняла особисте рішення повністю відмовитися від алкоголю, хоча ніколи не була п'яницею", - розповів виданню один зі співрозмовників.

Інше джерело видання підкреслило, що у Єлизавети II немає проблем зі здоров'ям. За його словами, рекомендація медиків пов'язана з завантаженим графіком монаршої персони через підготовку до конференції ООН по зміни клімату, яка пройде в середині листопада цього року, а також 70-річного ювілею її правління, який буде відзначатися в червні 2022 року.

Журнал Vanity Fair повідомляє, що королева надаэ перевагу сухому мартіні, джину та дюбонне (французький вермут).

До речі

В кінці листопада 2020 Єлизавета II запустила виробництво власної марки джина. Напій отримав назву Sundringham Celebration Gin, його міцність склала 42 градуси. У приготуванні використовуються рослинні прянощі, які вирощуються в графстві Норфолк на сході Англії. Одна пляшка об'ємом 0,5 л коштує 50 фунтів стерлінгів (68,7 дол.).

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