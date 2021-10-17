Королева Елизавета II отказалась от алкоголя по рекомендации врачей
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. Королева Великобритании Елизавета II полностью отказалась от употребления алкоголя по рекомендации врачей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ряд британских СМИ.
Детали
The Daily Telegraph сообщает, что об отказе 95-летней королевы от алкоголя стало известно из ряда источников во дворце.
“Врачи недавно сказали ей, что сокращение употребления алкоголя было бы полезным. Она приняла личное решение полностью отказаться от алкоголя, хотя никогда не была пьяницей”, — рассказал изданию один из собеседников.
Другой источник издания подчеркнул, что у Елизаветы II нет проблем со здоровьем. По его словам, рекомендация медиков связанна с загруженным графиком монаршей особы из-за подготовки к конференции ООН по изменения климата, которая пройдет в середине ноября этого года, а также 70-летнего юбилея ее правления, который будет отмечаться в июне 2022 года.
Журнал Vanity Fair сообщает, что королева предпочитает сухой мартини, джин и дюбонне (французский вермут).
К слову
В конце ноября 2020 года Елизавета II запустила производство собственной марки джина. Напиток получил название Sundringham Celebration Gin, его крепость составила 42 градуса. В приготовлении используются растительные пряности, которые выращиваются в графстве Норфолк в восточной Англии. Одна бутылка объемом 0,5 л стоит 50 фунтов стерлингов (68,7 долл.).