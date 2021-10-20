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Єлизавета ІІ відмовилася від звання "бабусі року"

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Королева Великої Британії 95-річна Єлизавета ІІ відмовилася від звання "Бабуся року" від британського журналу Oldie (можна перекласти як "Старенька", "Стариган", "Бабуся"). Про це повідомляє УНН із посиланням на Mirror.

Єлизавета ІІ відмовилася від звання "бабусі року"

Деталі

Телеведучий та голова премії Гайлс Брандрет надіслав особистому секретареві королеви лист, у якому повідомив про бажання присудити її Єлизаветі ІІ.

Проте у відповідь надіслали лист із відмовою королеви носити це звання.

"Її Величність переконана, що ви настільки старі, наскільки вам здається. Тому королева не вважає, що вона відповідає цим критеріям, щоб прийняти звання", — ішлося у листі.

Єлизавета впевнена, що організатори знайдуть "більш гідного кандидата".

Додамо

Премію "Старенька року" (або "Бабуся року") британський журнал Oldie вручає вже 29 років поспіль. У такий спосіб організатори хочуть звернути увагу на досягнення громадян похилого віку, які зробили особливий внесок у суспільне життя Великої Британії.

Нагадаємо

Королева Великої Британії Єлизавета II повністю відмовилася від вживання алкоголю за рекомендацією лікарів.

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