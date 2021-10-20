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Елизавета II отказалась от звания "старушки года"

Киев • УНН

 • 51516 просмотра

КИЕВ. 20 октября. УНН. Королева Великобритании 95-летняя Елизавета II отказалась от звания "Старушка года" от британского журнала Oldie (можно перевести как "Старушка", "Старик", "Бабушка"). Об этом сообщает УНН со ссылкой на Mirror.

Елизавета II отказалась от звания "старушки года"

Детали

Телеведущий и председатель премии Гайлс Брандрет прислал личному секретарю королевы письмо, в котором сообщил о желании присудить ее Елизавете II.

Однако в ответ отправили письмо с отказом королевы носить это звание.

"Ее Величество убеждена в том, что человек стар настолько, насколько себя чувствует. Поэтому королева не считает, что она соответствует этим критериям, чтобы принять звание", — говорится в письме.

Елизавета уверена, что организаторы найдут "более достойного кандидата".

Добавим

Премию "Старушка года" (или "Бабушка года") британский журнал Oldie вручает уже 29 лет подряд. Таким образом организаторы хотят обратить внимание на достижение пожилых граждан, которые внесли особый вклад в общественную жизнь Великобритании.

Напомним

Королева Великобритании Елизавета II полностью отказалась от употребления алкоголя по рекомендации врачей.

Украинские Национальные Новости

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