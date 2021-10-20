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Елизавета II отменила визит по совету врачей

Киев • УНН

 • 21137 просмотра

КИЕВ. 20 октября. УНН. Королева Великобритании Елизавета II отменила запланированный визит в Северную Ирландию из-за рекомендации врачей отдохнуть несколько дней. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Sky News.

Елизавета II отменила визит по совету врачей

Детали

"Ее Величество пребывает в хорошем настроении, но она разочарована тем, что не сможет посетить Северную Ирландию, где должна была принять участие в ряде мероприятий сегодня и завтра. Королева посылает теплые пожелания народу Северной Ирландии и с нетерпением ожидает визита в будущем", — говорится в заявлении Букингемского дворца.

Отмечают, что решение отменить визит не связано с коронавирусом. Просто последние несколько недель были невероятно насыщенными для 95-летней королевы.

Напомним

Ранее сообщалось, что по рекомендации врачей Елизавета II полностью отказалась от употребления алкоголя.

Также королева Великобритании отказалась от звания "Бабушка года", которое присуждает британский журнал Oldie. По ее мнению, она не соответствует критериям для того, чтобы носить этот титул, и отметила, что организаторы найдут "более достойного кандидата".

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