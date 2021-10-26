Єлизавета ІІ провела перший офіційний захід після госпіталізації

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У вівторок, 26 жовтня, Єлизавета ІІ провела дві віртуальні аудієнції, під час яких привітала у Великій Британії нових послів із Південної Кореї та Швейцарії.

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Минулого тижня королеву Великої Британії госпіталізували в лікарню для обстеження. У медичному закладі вона провела ніч.

Окрім того, Єлизавета ІІ скасувала запланований візит до Північної Ірландії та пропустила недільну церковну службу через рекомендацію лікарів відпочити кілька днів, оскільки останні тижні були дуже насиченими для 95-річної королеви.

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