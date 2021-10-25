Відпочинок триває: Єлизавета ІІ пропустила церковну службу

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95-річна королева мала відвідати недільне служіння у каплиці Всіх Святих у Віндзорі, проте за порадою лікарів залишилася вдома. Як повідомляють, Єлизавета ІІ вперше пропустила молитви у церкві.

Останні кілька тижнів були дуже насиченими для королеви. Припускають, що зараз вона економить сили для екосаміту ООН, який розпочнеться 31 жовтня.

Нагадаємо

Королева Великої Британії скасувала запланований візит до Північної Ірландії через рекомендацію лікарів відпочити кілька днів. Після цього Єлизавету ІІ госпіталізували в лікарню для обстеження.

Раніше повідомляли, що за порадою лікарів королева повністю відмовилася від вживання алкоголю.