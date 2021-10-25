Отдых продолжается: Елизавета II пропустила церковную службу

Детали

95-летняя королева должна была посетить воскресное служение в часовне Всех Святых в Виндзоре, однако по совету врачей осталась дома. Как сообщают, Елизавета II впервые пропустила молитвы в церкви.

Последние несколько недель были очень насыщенными для королевы. Предполагают, что сейчас она экономит силы для эко-саммита ООН, который начнется 31 октября.

Напомним

Королева Великобритании отменила запланированный визит в Северную Ирландию из-за рекомендации врачей отдохнуть несколько дней. После этого Елизавету II госпитализировали в больницу для обследования.

Ранее сообщалось, что по совету врачей королева полностью отказалась от употребления алкоголя.