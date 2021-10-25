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Отдых продолжается: Елизавета II пропустила церковную службу

Киев • УНН

 • 17148 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. Королева Великобритании Елизавета II по рекомендации врачей в это воскресенье, 24 октября, пропустила церковную службу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Public.

Отдых продолжается: Елизавета II пропустила церковную службу

Детали

95-летняя королева должна была посетить воскресное служение в часовне Всех Святых в Виндзоре, однако по совету врачей осталась дома. Как сообщают, Елизавета II впервые пропустила молитвы в церкви.

Последние несколько недель были очень насыщенными для королевы. Предполагают, что сейчас она экономит силы для эко-саммита ООН, который начнется 31 октября.

Напомним

Королева Великобритании отменила запланированный визит в Северную Ирландию из-за рекомендации врачей отдохнуть несколько дней. После этого Елизавету II госпитализировали в больницу для обследования.

Ранее сообщалось, что по совету врачей королева полностью отказалась от употребления алкоголя.

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