Рекомендується відпочинок: Королева Єлизавета ІІ провела ніч у лікарні
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Королеву Великої Британії Єлизавету II госпіталізували після скасування візиту в Північну Ірландію у середу 20 жовтня. Про це інформує Sky News із посиланням на Букінгемський палац, передає УНН.
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Королева була госпіталізована до приватної лікарні короля Едуарда VII в центрі Лондона.
Відомо, що це не пов’язано з COVID-19. Єлизавета повернулася за свій стіл, виконуючи роботу в четвер в обідній час. У вівторок ввечері вона була присутня на заході в замку, де її бачили разом з принцами Чарльзом і Вільямом і прем’єр-міністром Борисом Джонсоном.
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“Дотримуючись поради медиків відпочити протягом декількох днів, королева відвідала лікарню в середу вдень для деяких попередніх досліджень, повернувшись до Віндзорського замку сьогодні в обідній час (четвер), і залишається в гарному настрої”, — заявили в пресслужбі британської королеви.
Також уточнюється, що Єлизавета II провела в лікарні ніч.
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