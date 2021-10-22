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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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Рекомендується відпочинок: Королева Єлизавета ІІ провела ніч у лікарні

Київ • УНН

 • 22654 перегляди

КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Королеву Великої Британії Єлизавету II госпіталізували після скасування візиту в Північну Ірландію у середу 20 жовтня. Про це інформує Sky News із посиланням на Букінгемський палац, передає УНН.

Рекомендується відпочинок: Королева Єлизавета ІІ провела ніч у лікарні

Деталі

Королева була госпіталізована до приватної лікарні короля Едуарда VII в центрі Лондона.

Відомо, що це не пов’язано з COVID-19. Єлизавета повернулася за свій стіл, виконуючи роботу в четвер в обідній час. У вівторок ввечері вона була присутня на заході в замку, де її бачили разом з принцами Чарльзом і Вільямом і прем’єр-міністром Борисом Джонсоном.

Цитата

“Дотримуючись поради медиків відпочити протягом декількох днів, королева відвідала лікарню в середу вдень для деяких попередніх досліджень, повернувшись до Віндзорського замку сьогодні в обідній час (четвер), і залишається в гарному настрої”, — заявили в пресслужбі британської королеви.

Також уточнюється, що Єлизавета II провела в лікарні ніч.

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