Рекомендується відпочинок: Королева Єлизавета ІІ провела ніч у лікарні

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Королева була госпіталізована до приватної лікарні короля Едуарда VII в центрі Лондона.

Відомо, що це не пов’язано з COVID-19. Єлизавета повернулася за свій стіл, виконуючи роботу в четвер в обідній час. У вівторок ввечері вона була присутня на заході в замку, де її бачили разом з принцами Чарльзом і Вільямом і прем’єр-міністром Борисом Джонсоном.

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“Дотримуючись поради медиків відпочити протягом декількох днів, королева відвідала лікарню в середу вдень для деяких попередніх досліджень, повернувшись до Віндзорського замку сьогодні в обідній час (четвер), і залишається в гарному настрої”, — заявили в пресслужбі британської королеви.

Також уточнюється, що Єлизавета II провела в лікарні ніч.

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