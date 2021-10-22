Рекомендуется отдых: Королева Елизавета II провела ночь в больнице
Киев • УНН
КИЕВ. 22 октября. УНН. Королеву Великобритании Елизавету II госпитализировали после отмены визита в Северную Ирландию в среду 20 октября. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на Букингемский дворец, передает УНН.
Детали
Королева была госпитализирована в частную больницу короля Эдуарда VII в центре Лондона.
Известно, что это не связано с COVID-19. Елизавета вернулась за свой стол, выполняя работу в четверг в обеденное время. Во вторник вечером она присутствовала на мероприятии в замке, где ее видели вместе с принцами Чарльзом и Уильямом и премьер-министром Борисом Джонсоном.
"Следуя медицинскому совету взять отдых в течение нескольких дней, королева посетила больницу в среду днем для некоторых предварительных исследований. Сегодня (четверг) в обеденное время она вернулась в Виндзорский замок и остается в хорошем настроении", - заявили в пресс-службе британской королевы.
Также уточняется, что Елизавета II провела в больнице ночь.
Напомним
Королева Великобритании 95-летняя Елизавета II отказалась от звания "Старушка года".