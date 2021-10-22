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Рекомендуется отдых: Королева Елизавета II провела ночь в больнице

Киев • УНН

 • 22654 просмотра

КИЕВ. 22 октября. УНН. Королеву Великобритании Елизавету II госпитализировали после отмены визита в Северную Ирландию в среду 20 октября. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на Букингемский дворец, передает УНН.

Рекомендуется отдых: Королева Елизавета II провела ночь в больнице

Детали

Королева была госпитализирована в частную больницу короля Эдуарда VII в центре Лондона.

Известно, что это не связано с COVID-19. Елизавета вернулась за свой стол, выполняя работу в четверг в обеденное время. Во вторник вечером она присутствовала на мероприятии в замке, где ее видели вместе с принцами Чарльзом и Уильямом и премьер-министром Борисом Джонсоном.

"Следуя медицинскому совету взять отдых в течение нескольких дней, королева посетила больницу в среду днем ​​для некоторых предварительных исследований. Сегодня (четверг) в обеденное время она вернулась в Виндзорский замок и остается в хорошем настроении", - заявили в пресс-службе британской королевы.

Также уточняется, что Елизавета II провела в больнице ночь.

Напомним

Королева Великобритании 95-летняя Елизавета II отказалась от звания "Старушка года".

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