13 декабря, 15:54 • 13297 просмотра
18-летние парни, не ставшие на учет, автоматически получат статус призывника – Минобороны
13 декабря, 15:26 • 22228 просмотра
Украина ввела санкции против почти 700 морских судов "теневого флота" рф - Зеленский
13 декабря, 15:01 • 19003 просмотра
беларусь передала Украине 114 гражданских лиц: среди них известные белорусские оппозиционеры и украинцыPhoto
13 декабря, 13:58 • 19370 просмотра
Зеленский поручил ГУР активизировать работу по освобождению военнопленных до Нового года
13 декабря, 13:41 • 17736 просмотра
В Украину из беларуси возвращаются 5 заключенных гражданских - Зеленский
13 декабря, 12:30 • 13622 просмотра
Советники США и Украины примут участие в мирных переговорах в Берлине в воскресенье - dpa
Эксклюзив
13 декабря, 11:00 • 14591 просмотра
Астма рядом: почему болезнь может возникнуть внезапно и как уберечь себя
13 декабря, 10:39 • 14720 просмотра
13 из 30 российских ракет и 417 из 465 дронов обезврежены над Украиной, рф атаковала 4 "Кинжалами"
13 декабря, 09:59 • 13099 просмотра
Более миллиона потребителей без света после ночной атаки рф - МВДPhoto
13 декабря, 08:44 • 13484 просмотра
Европа опасается троянского коня для россии в плане Трампа для Украины - Bloomberg
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Екатерина Коцар завоевала первую медаль в истории Украины на Кубке мира по фристайлу

Киев • УНН

 • 292 просмотра

Екатерина Коцар заняла второе место на Кубке мира по фристайлу в женском биг-эйре в Стимбоуте, США. Она набрала 152,50 балла, уступив Наоми Урнес из Канады.

Екатерина Коцар завоевала первую медаль в истории Украины на Кубке мира по фристайлу

Украинская фристайлистка Екатерина Коцар заняла второе место на Кубке мира по фристайлу в женском биг-эйре, который проходил в американском Стимбоуте. Об этом информирует УНН со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Украины.

Екатерина Коцар завоевала серебро в биг-эйре на этапе Кубка мира в Стимбоуте (США)

- говорится в сообщении.

Украинская фристайлистка заняла 8-е место в квалификации и впервые в этом сезоне вышла в финал, где продемонстрировала чрезвычайно сложные прыжки — Left Double Cork 1080 Safety Grab и Switch Left Bio 900 Safety Grab.

По сумме двух попыток Екатерина набрала 152,50 балла и завоевала серебряную медаль.

Золото завоевала Наоми Урнес из Канады (156.25), бронза у Руи Янг из Китая (148.50).

Отметим, что эта медаль является исторической для Украины. Никогда ранее украинские спортсмены не выигрывали медали на Кубке мира по фристайлу. Для Коцар это было третье выступление в текущем сезоне на КС.

Напомним

Татьяна Тарасюк завоевала серебряную медаль на юниорском Кубке IBU в швейцарском Гомсе. Это первая международная награда в карьере спортсменки.

Вита Зеленецкая

Спорт
Канада
Китай
Соединённые Штаты