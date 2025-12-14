Екатерина Коцар завоевала первую медаль в истории Украины на Кубке мира по фристайлу
Екатерина Коцар заняла второе место на Кубке мира по фристайлу в женском биг-эйре в Стимбоуте, США. Она набрала 152,50 балла, уступив Наоми Урнес из Канады.
Украинская фристайлистка Екатерина Коцар заняла второе место на Кубке мира по фристайлу в женском биг-эйре, который проходил в американском Стимбоуте. Об этом информирует УНН со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Украины.
Екатерина Коцар завоевала серебро в биг-эйре на этапе Кубка мира в Стимбоуте (США)
Украинская фристайлистка заняла 8-е место в квалификации и впервые в этом сезоне вышла в финал, где продемонстрировала чрезвычайно сложные прыжки — Left Double Cork 1080 Safety Grab и Switch Left Bio 900 Safety Grab.
По сумме двух попыток Екатерина набрала 152,50 балла и завоевала серебряную медаль.
Золото завоевала Наоми Урнес из Канады (156.25), бронза у Руи Янг из Китая (148.50).
Отметим, что эта медаль является исторической для Украины. Никогда ранее украинские спортсмены не выигрывали медали на Кубке мира по фристайлу. Для Коцар это было третье выступление в текущем сезоне на КС.
