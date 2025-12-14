$42.270.00
13 грудня, 15:54 • 12567 перегляди
18-річні хлопці, які не стали на облік, автоматично отримають статус призовника - Міноборони
13 грудня, 15:26 • 20333 перегляди
Україна ввела санкції проти майже 700 морських суден “тіньового флоту” рф - Зеленський
13 грудня, 15:01 • 17907 перегляди
білорусь передала Україні 114 цивільних: серед них відомі білоруські опозиціонери та українціPhoto
13 грудня, 13:58 • 18355 перегляди
Зеленський доручив ГУР активізувати роботу для звільнення військовополонених до Нового року
13 грудня, 13:41 • 16964 перегляди
В Україну з білорусі повертаються 5 ув'язнених цивільних - Зеленський
13 грудня, 12:30 • 13273 перегляди
Радники США та України відвідають мирні переговори в Берліні в неділю - dpa
Ексклюзив
13 грудня, 11:00 • 14290 перегляди
Астма поруч: чому хвороба може виникнути раптово і як уберегти себе
13 грудня, 10:39 • 14556 перегляди
13 з 30 російських ракет та 417 з 465 дронів знешкодили над Україною, рф атакувала 4 "Кинджалами"
13 грудня, 09:59 • 13007 перегляди
Понад мільйон споживачів без світла після нічної атаки рф - МВСPhoto
13 грудня, 08:44 • 13408 перегляди
Європа побоюється троянського коня для росії в плані Трампа для України - Bloomberg
Катерина Коцар здобула першу медаль в історії України на Кубку світу з фристайлу

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Катерина Коцар посіла друге місце на Кубку світу з фристайлу в жіночому біг-ейрі у Стімбоуті, США. Вона набрала 152,50 бала, поступившись Наомі Урнес з Канади.

Катерина Коцар здобула першу медаль в історії України на Кубку світу з фристайлу

Українська фристайлістка Катерина Коцар здобула друге місце на Кубку світу з фристайлу в жіночому бігейрі, який проходив який проходив у американському Стімбоуті. Про це інформує УНН з посиланням на Міністерство молоді та спорту України.

Катерина Коцар здобула срібло у біґ-ейрі на етапі Кубка світу у Стімбоуті (США)

- йдеться у дописі.

Українська фристайлістка посіла 8-ме місце у кваліфікації і вперше цього сезону вийшла до фіналу, де продемонструвала надзвичайно складні стрибки — Left Double Cork 1080 Safety Grab та Switch Left Bio 900 Safety Grab.

За сумою двох спроб Катерина набрала 152,50 бала та виборола срібну медаль.

Золото здобула Наомі Урнес з Канади (156.25), бронза у Руї Янг з Китаю (148.50).

Зауважимо, що ця медаль є історичною для України. Ніколи раніше українські спортсмени не вигравали медалі на Кубку світу з фристайлу. Для Коцар це був третій виступ в поточному сезоні на КС.

Нагадаємо

Тетяна Тарасюк виборола срібну медаль на юніорському Кубку IBU у швейцарському Гомсі. Це перша міжнародна нагорода в кар'єрі спортсменки.

Не дожив до 38-річчя: помер український майстер спорту з боксу13.12.25, 21:27 • 1414 переглядiв

Віта Зеленецька

Спорт
Канада
Китай
Сполучені Штати Америки