Катерина Коцар здобула першу медаль в історії України на Кубку світу з фристайлу

Українська фристайлістка Катерина Коцар здобула друге місце на Кубку світу з фристайлу в жіночому бігейрі, який проходив який проходив у американському Стімбоуті. Про це інформує УНН з посиланням на Міністерство молоді та спорту України.

Катерина Коцар здобула срібло у біґ-ейрі на етапі Кубка світу у Стімбоуті (США) - йдеться у дописі.

Українська фристайлістка посіла 8-ме місце у кваліфікації і вперше цього сезону вийшла до фіналу, де продемонструвала надзвичайно складні стрибки — Left Double Cork 1080 Safety Grab та Switch Left Bio 900 Safety Grab.

За сумою двох спроб Катерина набрала 152,50 бала та виборола срібну медаль.

Золото здобула Наомі Урнес з Канади (156.25), бронза у Руї Янг з Китаю (148.50).

Зауважимо, що ця медаль є історичною для України. Ніколи раніше українські спортсмени не вигравали медалі на Кубку світу з фристайлу. Для Коцар це був третій виступ в поточному сезоні на КС.

