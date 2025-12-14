Катерина Коцар здобула першу медаль в історії України на Кубку світу з фристайлу
Київ • УНН
Катерина Коцар посіла друге місце на Кубку світу з фристайлу в жіночому біг-ейрі у Стімбоуті, США. Вона набрала 152,50 бала, поступившись Наомі Урнес з Канади.
Українська фристайлістка Катерина Коцар здобула друге місце на Кубку світу з фристайлу в жіночому бігейрі, який проходив який проходив у американському Стімбоуті. Про це інформує УНН з посиланням на Міністерство молоді та спорту України.
Катерина Коцар здобула срібло у біґ-ейрі на етапі Кубка світу у Стімбоуті (США)
Українська фристайлістка посіла 8-ме місце у кваліфікації і вперше цього сезону вийшла до фіналу, де продемонструвала надзвичайно складні стрибки — Left Double Cork 1080 Safety Grab та Switch Left Bio 900 Safety Grab.
За сумою двох спроб Катерина набрала 152,50 бала та виборола срібну медаль.
Золото здобула Наомі Урнес з Канади (156.25), бронза у Руї Янг з Китаю (148.50).
Зауважимо, що ця медаль є історичною для України. Ніколи раніше українські спортсмени не вигравали медалі на Кубку світу з фристайлу. Для Коцар це був третій виступ в поточному сезоні на КС.
