Перша біатлонна медаль: Тетяна Тарасюк здобула срібло на Кубку IBU

Міністерство молоді та спорту України повідомило про першу українську медаль у новому біатлонному сезоні: Тетяна Тарасюк здобула срібло на юніорському Кубку IBU у швейцарському Гомсі, пише УНН.

Деталі

У спринтерській гонці на 7,5 км українка фінішувала лише з одним промахом, поступившись переможниці 27,5 секунди. Тарасюк розділила срібну медаль із француженкою Мелою Коррея, показавши ідентичний результат.

Ця нагорода стала першою медаллю в кар'єрі Тетяни Тарасюк на міжнародному рівні.

