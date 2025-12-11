$42.280.10
Рубіо, Гегсет, Віткофф, Кушнер та інші високопосадовці США провели переговори з українською командою: говорили про гарантії безпеки
17:00 • 2692 перегляди
Вірю, що український народ відповість на це питання: Зеленський про вихід ЗСУ з Донбасу
Ексклюзив
14:13 • 10870 перегляди
На скільки зростуть ціни на хліб наступного року: прогноз представника ринку
13:51 • 14317 перегляди
У ЄС затвердили новий підхід до переговорів про вступ України попри вето Угорщини: про що йдеться
Ексклюзив
13:44 • 19947 перегляди
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українців
12:12 • 15633 перегляди
Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 15,5% на тлі ризиків для інфляції та валютного ринку
11:59 • 17972 перегляди
Українцям обіцяють скорочення тривалості відключень світла вже на цих вихідних
Ексклюзив
11:58 • 15779 перегляди
Нардепи про завдання Президента щодо можливості проведення виборів: робота ведеться вже давно, але стосується повоєнного періоду
11 грудня, 11:00 • 16207 перегляди
Канцлер Німеччини заявив про передачу США пропозицій щодо мирного плану для України
11 грудня, 10:29 • 16618 перегляди
"Не можемо гарантувати безпеку": Корнієнко пояснив, чому вибори зараз неможливі
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українців
Ексклюзив
13:44 • 19946 перегляди
Лікування що вбиває. Про що мовчать адвокати скандальної клініки Odrex
Набряки можуть бути сигналом тіла про серйозну хворобу - лікарі пояснили, коли потрібно звернутись до спеціаліста
Ексклюзив
11 грудня, 08:43 • 38722 перегляди
"Скринінг здоров'я 40+": коли запрацює програма та як до неї долучитись
Імбир, манго та кабачки: оригінальні рецепти аджики на зиму
Перша біатлонна медаль: Тетяна Тарасюк здобула срібло на Кубку IBU

Київ • УНН

 • 162 перегляди

Тетяна Тарасюк виборола срібну медаль на юніорському Кубку IBU у швейцарському Гомсі. Це перша міжнародна нагорода в кар'єрі спортсменки.

Перша біатлонна медаль: Тетяна Тарасюк здобула срібло на Кубку IBU

Міністерство молоді та спорту України повідомило про першу українську медаль у новому біатлонному сезоні: Тетяна Тарасюк здобула срібло на юніорському Кубку IBU у швейцарському Гомсі, пише УНН.

Деталі

У спринтерській гонці на 7,5 км українка фінішувала лише з одним промахом, поступившись переможниці 27,5 секунди. Тарасюк розділила срібну медаль із француженкою Мелою Коррея, показавши ідентичний результат.

Ця нагорода стала першою медаллю в кар'єрі Тетяни Тарасюк на міжнародному рівні.

Українські біатлоністи розпочали сезон з провалів в естафетах на етапі Кубка світу29.11.25, 21:36 • 4150 переглядiв

Степан Гафтко

Спорт
Швейцарія
Україна