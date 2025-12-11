Перша біатлонна медаль: Тетяна Тарасюк здобула срібло на Кубку IBU
Київ • УНН
Тетяна Тарасюк виборола срібну медаль на юніорському Кубку IBU у швейцарському Гомсі. Це перша міжнародна нагорода в кар'єрі спортсменки.
Міністерство молоді та спорту України повідомило про першу українську медаль у новому біатлонному сезоні: Тетяна Тарасюк здобула срібло на юніорському Кубку IBU у швейцарському Гомсі, пише УНН.
Деталі
У спринтерській гонці на 7,5 км українка фінішувала лише з одним промахом, поступившись переможниці 27,5 секунди. Тарасюк розділила срібну медаль із француженкою Мелою Коррея, показавши ідентичний результат.
Ця нагорода стала першою медаллю в кар'єрі Тетяни Тарасюк на міжнародному рівні.
Українські біатлоністи розпочали сезон з провалів в естафетах на етапі Кубка світу29.11.25, 21:36 • 4150 переглядiв