Первая биатлонная медаль: Татьяна Тарасюк завоевала серебро на Кубке IBU

Министерство молодежи и спорта Украины сообщило о первой украинской медали в новом биатлонном сезоне: Татьяна Тарасюк завоевала серебро на юниорском Кубке IBU в швейцарском Хомсе, пишет УНН.

Подробности

В спринтерской гонке на 7,5 км украинка финишировала лишь с одним промахом, уступив победительнице 27,5 секунды. Тарасюк разделила серебряную медаль с француженкой Мелой Коррея, показав идентичный результат.

Эта награда стала первой медалью в карьере Татьяны Тарасюк на международном уровне.

Украинские биатлонисты начали сезон с провалов в эстафетах на этапе Кубка мира