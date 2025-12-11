Первая биатлонная медаль: Татьяна Тарасюк завоевала серебро на Кубке IBU

$42.280.10
Верю, что украинский народ ответит на этот вопрос: Зеленский о выходе ВСУ из Донбасса
Эксклюзив
14:13 • 10497 просмотра
Насколько вырастут цены на хлеб в следующем году: прогноз представителя рынка
13:51 • 13942 просмотра
В ЕС утвердили новый подход к переговорам о вступлении Украины, несмотря на вето Венгрии: о чем идет речь
Эксклюзив
13:44 • 19375 просмотра
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
12:12 • 15380 просмотра
Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 15,5% на фоне рисков для инфляции и валютного рынка
11:59 • 17851 просмотра
Украинцам обещают сокращение продолжительности отключений света уже на этих выходных
Эксклюзив
11:58 • 15730 просмотра
Нардепы о задаче Президента относительно возможности проведения выборов: работа ведется уже давно, но касается послевоенного периода
11 декабря, 11:00 • 16183 просмотра
Канцлер Германии заявил о передаче США предложений по мирному плану для Украины
11 декабря, 10:29 • 16603 просмотра
"Не можем гарантировать безопасность": Корниенко объяснил, почему выборы сейчас невозможны
Эксклюзив
11 декабря, 08:43 • 38458 просмотра
Отеки могут быть сигналом тела о серьезной болезни – врачи объяснили, когда нужно обратиться к специалисту
Популярные новости
рф ударила по энергетике в двух областях, графики круглосуточно, но кое-где их уже сократили - Минэнерго11 декабря, 08:24 • 7046 просмотра
Дроны атаковали ТЭЦ в смоленской области, которая обеспечивает оборонную промышленность рф - ЦПД11 декабря, 10:02 • 19162 просмотра
Шакира стала героиней мемов после забавной ошибки в посте о мультфильме11 декабря, 11:09 • 18605 просмотра
Лечение, которое убивает. О чем молчат адвокаты скандальной клиники OdrexPhoto11 декабря, 11:11 • 31867 просмотра
ВСУ вывесили флаг Украины в Покровске: оборона города продолжаетсяVideo11 декабря, 11:42 • 17558 просмотра
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
Лечение, которое убивает. О чем молчат адвокаты скандальной клиники OdrexPhoto11 декабря, 11:11 • 31875 просмотра
"Скрининг здоровья 40+": когда заработает программа и как к ней присоединиться10 декабря, 17:55 • 49958 просмотра
Имбирь, манго и кабачки: оригинальные рецепты аджики на зимуPhoto10 декабря, 16:30 • 51139 просмотра
Шакира стала героиней мемов после забавной ошибки в посте о мультфильме11 декабря, 11:09 • 18616 просмотра
Ученые раскрыли, как ночной просмотр сериалов влияет на рынки10 декабря, 13:37 • 27232 просмотра
Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опросPhoto10 декабря, 12:35 • 32796 просмотра
Украинский фильм "Ты - космос" собрал уже почти 38 млн грн в прокатеVideo10 декабря, 12:19 • 28668 просмотра
Украина за год снизилась в рейтинге по просмотрам на PornHub: что искали украинцы чаще всегоPhoto10 декабря, 10:30 • 37405 просмотра
Первая биатлонная медаль: Татьяна Тарасюк завоевала серебро на Кубке IBU

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Татьяна Тарасюк завоевала серебряную медаль на юниорском Кубке IBU в швейцарском Гомсе. Это первая международная награда в карьере спортсменки.

Первая биатлонная медаль: Татьяна Тарасюк завоевала серебро на Кубке IBU

Министерство молодежи и спорта Украины сообщило о первой украинской медали в новом биатлонном сезоне: Татьяна Тарасюк завоевала серебро на юниорском Кубке IBU в швейцарском Хомсе, пишет УНН.

Подробности

В спринтерской гонке на 7,5 км украинка финишировала лишь с одним промахом, уступив победительнице 27,5 секунды. Тарасюк разделила серебряную медаль с француженкой Мелой Коррея, показав идентичный результат.

Эта награда стала первой медалью в карьере Татьяны Тарасюк на международном уровне.

Украинские биатлонисты начали сезон с провалов в эстафетах на этапе Кубка мира29.11.25, 21:36 • 4150 просмотров

Степан Гафтко

Спорт
Швейцария
Украина