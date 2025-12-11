Первая биатлонная медаль: Татьяна Тарасюк завоевала серебро на Кубке IBU
Киев • УНН
Татьяна Тарасюк завоевала серебряную медаль на юниорском Кубке IBU в швейцарском Гомсе. Это первая международная награда в карьере спортсменки.
Министерство молодежи и спорта Украины сообщило о первой украинской медали в новом биатлонном сезоне: Татьяна Тарасюк завоевала серебро на юниорском Кубке IBU в швейцарском Хомсе, пишет УНН.
Подробности
В спринтерской гонке на 7,5 км украинка финишировала лишь с одним промахом, уступив победительнице 27,5 секунды. Тарасюк разделила серебряную медаль с француженкой Мелой Коррея, показав идентичный результат.
Эта награда стала первой медалью в карьере Татьяны Тарасюк на международном уровне.
