Егор Курцев получил золотую медаль в фигурном катании на ЕЮОФ-2025
Киев • УНН
15-летний Егор Курцев стал чемпионом по фигурному катанию на Европейском юношеском олимпийском фестивале. Спортсмен набрал 130.15 баллов в произвольной программе, опередив эстонца и швейцарца.
Украинский фигурист Егор Курцев одержал победу в мужском одиночном катании на турнире в рамках европейского Юношеского Олимпийского фестиваля 2025 в грузинском Батуми. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, пишет УНН.
В соревновании юношей 15-летний фигурист был первым после короткой программы с личным рекордом 68.66 баллов и не уступил лидерство в произвольной. С результатом 130.15 балла ученик Ольги Куровской и Виталия Егорова завоевал золото, второе для Украины на ЕЮОФ-2025,
Детали
Отмечается, что серебро у Владислава Чуракова из Эстонии (119.62), бронза у швейцарца Гиона Шмида (114.84).
Сейчас сборная Украины на 5 месте в медальном зачете соревнований с 2 золотыми и 2 бронзовыми наградами.
Напомним
Виктория Хвостенко и Тарас Тарасюк победили в одиночной смешанной эстафете с результатом 40:20.7. Украинский дуэт показал лучшую стрельбу, использовав лишь 3 дополнительных патрона на 40 мишеней.