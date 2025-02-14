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Егор Курцев получил золотую медаль в фигурном катании на ЕЮОФ-2025

Егор Курцев получил золотую медаль в фигурном катании на ЕЮОФ-2025

Киев  •  УНН

 • 10309 просмотра

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15-летний Егор Курцев стал чемпионом по фигурному катанию на Европейском юношеском олимпийском фестивале. Спортсмен набрал 130.15 баллов в произвольной программе, опередив эстонца и швейцарца.

Украинский фигурист Егор Курцев одержал победу в мужском одиночном катании на турнире в рамках европейского Юношеского Олимпийского фестиваля 2025 в грузинском Батуми. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, пишет УНН.

В соревновании юношей 15-летний фигурист был первым после короткой программы с личным рекордом 68.66 баллов и не уступил лидерство в произвольной. С результатом 130.15 балла ученик Ольги Куровской и Виталия Егорова завоевал золото, второе для Украины на ЕЮОФ-2025,

- говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что серебро у Владислава Чуракова из Эстонии (119.62), бронза у швейцарца Гиона Шмида (114.84).

Сейчас сборная Украины на 5 месте в медальном зачете соревнований с 2 золотыми и 2 бронзовыми наградами.

Напомним

Виктория Хвостенко и Тарас Тарасюк победили в одиночной смешанной эстафете с результатом 40:20.7. Украинский дуэт показал лучшую стрельбу, использовав лишь 3 дополнительных патрона на 40 мишеней.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

спорт
shveitsariyaШвейцария
estoniyaЭстония
ukrainaУкраина
hruziia-krainaГрузия

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