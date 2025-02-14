Єгор Курцев здобув золоту медаль у фігурному катанні на ЄЮОФ-2025

Український фігурист Єгор Курцев здобув перемогу у чоловічому одиночному катанні на турнірі у рамках європейського Юнацького Олімпійського фестивалю 2025 у грузинському Батумі. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України, пише УНН.

У змаганні юнаків 15-річний фігурист був першим після короткої програми з особистим рекордом 68.66 балів і не поступився лідерством у довільній. З результатом 130.15 бала учень Ольги Куровської та Віталія Єгорова здобув золото, друге для України на ЄЮОФ-2025,