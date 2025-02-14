Єгор Курцев здобув золоту медаль у фігурному катанні на ЄЮОФ-2025
Київ • УНН
15-річний Єгор Курцев став чемпіоном з фігурного катання на Європейському юнацькому олімпійському фестивалі. Спортсмен набрав 130.15 балів у довільній програмі, випередивши естонця та швейцарця.
Український фігурист Єгор Курцев здобув перемогу у чоловічому одиночному катанні на турнірі у рамках європейського Юнацького Олімпійського фестивалю 2025 у грузинському Батумі. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України, пише УНН.
У змаганні юнаків 15-річний фігурист був першим після короткої програми з особистим рекордом 68.66 балів і не поступився лідерством у довільній. З результатом 130.15 бала учень Ольги Куровської та Віталія Єгорова здобув золото, друге для України на ЄЮОФ-2025,
Деталі
Зазначається, що срібло у Владіслава Чуракова з Естонії (119.62), бронза у швейцарця Гіона Шміда (114.84).
Наразі збірна України на 5 місці у медальному заліку змагань з 2 золотими та 2 бронзовими нагородами.
Нагадаємо
Вікторія Хвостенко і Тарас Тарасюк перемогли в одиночній змішаній естафеті з результатом 40:20.7. Український дует показав найкращу стрільбу, використавши лише 3 додаткових патрони на 40 мішеней.