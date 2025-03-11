Ящур: Украина ограничила импорт из Венгрии из-за вспышки опасной болезни животных
Киев • УНН
В Венгрии зафиксирована вспышка ящура. Украина запретила ввоз животных, генетических материалов и продуктов животного происхождения из этой страны.
В связи со вспышкой ящура в Венгрии Госпродпотребслужба Украины ввела запрет на ввоз продуктов животного происхождения.
Об этом сообщила Госпродпотребслужба, пишет УНН.
Госпродпотребслужба запретила ввоз в Украину товара:
- животных, чувствительных к вирусу ящура;
- генетического материала;
- сырья и продуктов животного происхождения от восприимчивых видов животных.
Такие меры приняты для предотвращения заноса возбудителя ящура на территорию Украины. Госпродпотребслужба и ее территориальные органы осуществляют постоянный контроль эпизоотической ситуации.
Напоминаем
В начале марта на венгерской ферме с 1400 головами скота был выявлен ящур - это был первый случай за полвека. Власти принимали строгие меры.