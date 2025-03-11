Ящур: Україна обмежила імпорт з Угорщини через спалах небезпечної хвороби тварин

У зв’язку зі спалахом ящуру в Угорщині Держпродспоживслужба України запровадила заборону на ввезення продуктів тваринного походження.

Про це повідомила Держпродспоживслужба, пише УНН.

Держпродспоживслужба заборонила ввезення в Україну таких вантажів:

тварин, чутливих до вірусу ящуру;

генетичного матеріалу;

сировини та продуктів тваринного походження від сприйнятливих видів тварин.

Такі заходи вжито для запобігання занесенню збудника ящуру на територію України. Держпродспоживслужба та її територіальні органи здійснюють постійний контроль епізоотичної ситуації.

Нагадаємо

На початку березня на угорській фермі з 1400 головами худоби було виявлено ящур - це був перший випадок за півстоліття. Влада вживала суворих заходів.