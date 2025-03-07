В Угорщині вперше за 50 років виявлено випадок ящура
Київ • УНН
На угорській фермі з 1400 головами худоби виявлено ящур - перший випадок за півстоліття. Влада вживає суворих заходів, побоюючись повторення епідемії 2001 року, що коштувала Європі 15 млрд євро.
Випадок ящуру виявлено на фермі великої рогатої худоби на 1400 голів на кордоні Угорщини зі Словаччиною. Це стало першим спалахом захворювання в країні за останні 50 років. Про це пише Politico, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що Національне управління з безпеки харчового ланцюга (Nébih) було поінформовано про симптоми ящуру на початку березня. Негайно були прийняті суворі заходи, включаючи заборону на розведення живих тварин та їх м'ясо.
"Ліквідація стада і виявлення джерела інфекції тривають", - додали у відомстві.
Контекст
Зазначається, що Німеччина оговтується від спалаху ящуру в січні. Тоді були прийняті дорогі надзвичайні заходи, що коштували до 1 млрд євро втраченого експорту і призвели до заборони м’яса німецького походження у Великій Британії, Мексиці та Південній Кореї.
Спалах вдалося локалізувати, але європейська влада побоюється повторення епідемії 2001 року у Великій Британії, яка коштувала сільськогосподарському та туристичному секторам понад 15 млрд євро і призвела до забою понад 6 млн тварин.
Довідка
Ящур – важка хвороба, є дуже заразною для корів, свиней, вівець та кіз. Вона рідко призводить до загибелі худоби, але викликає лихоманку, втрату апетиту, пухирі на ратицях і в роті, при цьому вибраковується все стадо.