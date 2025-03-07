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В Угорщині вперше за 50 років виявлено випадок ящура

Київ • УНН

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На угорській фермі з 1400 головами худоби виявлено ящур - перший випадок за півстоліття. Влада вживає суворих заходів, побоюючись повторення епідемії 2001 року, що коштувала Європі 15 млрд євро.

В Угорщині вперше за 50 років виявлено випадок ящура

Випадок ящуру виявлено на фермі великої рогатої худоби на 1400 голів на кордоні Угорщини зі Словаччиною. Це стало першим спалахом захворювання в країні за останні 50 років. Про це пише Politico, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що Національне управління з безпеки харчового ланцюга (Nébih) було поінформовано про симптоми ящуру на початку березня. Негайно були прийняті суворі заходи, включаючи заборону на розведення живих тварин та їх м'ясо.

"Ліквідація стада і виявлення джерела інфекції тривають", - додали у відомстві.

Контекст

Зазначається, що Німеччина оговтується від спалаху ящуру в січні. Тоді були прийняті дорогі надзвичайні заходи, що коштували до 1 млрд євро втраченого експорту і призвели до заборони м’яса німецького походження у Великій Британії, Мексиці та Південній Кореї.

Спалах вдалося локалізувати, але європейська влада побоюється повторення епідемії 2001 року у Великій Британії, яка коштувала сільськогосподарському та туристичному секторам понад 15 млрд євро і призвела до забою понад 6 млн тварин.

Довідка

Ящур – важка хвороба, є дуже заразною для корів, свиней, вівець та кіз. Вона рідко призводить до загибелі худоби, але викликає лихоманку, втрату апетиту, пухирі на ратицях і в роті, при цьому вибраковується все стадо.

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