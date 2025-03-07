В Венгрии впервые за 50 лет зафиксирован случай ящура
Киев • УНН
На венгерской ферме с 1400 головами скота обнаружен ящур - первый случай за полвека. Власти принимают строгие меры, опасаясь повторения эпидемии 2001 года, которая обошлась Европе в 15 миллиардов евро.
Случай ящура выявлен на ферме крупного рогатого скота на 1400 голов на границе Венгрии со Словакией. Это стало первым всплеском заболевания в стране за последние 50 лет. Об этом пишет Politico, передает УНН.
Детали
Отмечается, что Национальное управление безопасности пищевой цепи (Nébih) было проинформировано о симптомах ящура в начале марта. Немедленно были приняты строгие меры, включая запрет на разведение живых животных и их мясо.
"Ликвидация стада и выявление источника инфекции продолжаются", - добавили в ведомстве.
Контекст
Отмечается, что Германия оправляется от всплеска ящура в январе. Тогда были приняты дорогие чрезвычайные меры, которые стоили до 1 млрд евро потерянного экспорта и привели к запрету мяса немецкого происхождения в Великобритании, Мексике и Южной Корее.
Всплеск удалось локализовать, но европейская власть опасается повторения эпидемии 2001 года в Великобритании, которая стоила сельскохозяйственному и туристическому секторам более 15 млрд евро и привела к забою более 6 млн животных.
Справка
Ящур – тяжелая болезнь, очень заразная для коров, свиней, овец и коз. Она редко приводит к гибели скота, но вызывает лихорадку, потерю аппетита, пузырьки на копытах и во рту, при этом выбраковывается все стадо.