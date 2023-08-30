Японский премьер-министр съел на камеру рыбу из Фукусимы чтобы доказать ее безопасность

Цитата

“Сейчас мы проводим акцию в поддержку Санрика Джобана. Вы можете насладиться сезонными продуктами на обед на станции и в онлайн-магазинах. Я хотел бы попросить всех вас поддержать безопасные и вкусные японские морепродукты, начиная с Санрику Джобана”, — обратился к людям Фумио Кисида.

Детали

Премьер-министр Фумио Кисида призвал людей поддержать регионы Санрику и Джобан, покупая и употребляя их пищу. Эти регионы, состоящие из префектур Иватэ, Мияги, Фукусима и Ибараки, предлагают замечательную рыбу и другие морские продукты — отметил премьер-министр Японии в своем обращении.

Видеоклип, на котором Кисида ест рыбу из Фукусимы появился через несколько дней после того, как Китай запретил импорт всех морепродуктов из Японии.

Напомним

Ранее УНН писал о том, что Япония начала сбрасывать очищенную радиоактивную воду с разрушенной атомной электростанции Фукусима-1 в море.

С этим решением японцев категорически не согласны в Южной Корее и Китае. В частности, Китай наложил запрет на морскую продукцию из Японии, из-за чего рыбная промышленность островной страны сейчас страдает от падения цен.