Японський прем’єр-міністр з’їв на камеру рибу з Фукусіми аби довести її безпечність

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“Зараз ми проводимо акцію на підтримку Санріку Джобана. Ви можете насолодитися сезонними продуктами на обіді на станції та в онлайн-магазинах. Я хотів би попросити всіх вас підтримати безпечні та смачні японські морепродукти, починаючи з Санріку Джобан”, — звернувся до людей Фуміо Кісіда.

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Прем’єр-міністр Фуміо Кісіда закликав людей підтримати регіони Санріку та Джобан купуючи та споживаючи їхню їжу. Ці регіони, що складаються з префектур Івате, Міягі, Фукусіма та Ібаракі, пропонують чудову рибу та інші морські продукти — наголосив прем'єр-міністр Японії у своєму зверненні.

Відеокліп, на якому Кісіда їсть рибу з Фукусіми з’явився через кілька днів після того, як Китай заборонив імпорт усіх морепродуктів з Японії.

Нагадаємо

Раніше УНН писав про те, що Японія почала скидати очищену радіоактивну воду зі зруйнованої атомної електростанції Фукусіма-1 в море.

З цим рішенням японців категорично не згодні у Південній Кореї та Китаї. Зокрема, Китай наклав заборону на морську продукцію з Японії, через що рибна промисловість острівної країни нині потерпає від падіння цін.