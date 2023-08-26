50 тисяч мешканців Південної Кореї протестують проти скидання радіоактивної води з Фукусіми

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“Ми не відразу побачимо такі катастрофи, як виявлення радіоактивних матеріалів у морепродуктах, але здається неминучим, що цей викид створить загрозу для місцевої рибної промисловості, і уряд повинен знайти рішення”, — сказав Чой Кьонсук з корейської групи Radiation Watch. що організували мітинг.

Акція протесту зібрала близько 50 тисяч учасників, повідомили організатори.

Нагадаємо

У четвер Японія почала скидати очищену радіоактивну воду із зруйнованої атомної електростанції Фукусіма-1 в море, і цей процес може зайняти 30 років.