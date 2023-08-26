50 тисяч мешканців Південної Кореї протестують проти скидання радіоактивної води з Фукусіми
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Південнокорейські протестувальники зібралися в Сеулі, щоб вимагати від уряду вжити заходів щодо планованого викиду радіоактивної води з атомної електростанції Фукусіма в Японії. Вони побоюються, що це може призвести до катастрофи, повідомляє Reuters, передає УНН.
Цитата
“Ми не відразу побачимо такі катастрофи, як виявлення радіоактивних матеріалів у морепродуктах, але здається неминучим, що цей викид створить загрозу для місцевої рибної промисловості, і уряд повинен знайти рішення”, — сказав Чой Кьонсук з корейської групи Radiation Watch. що організували мітинг.
Акція протесту зібрала близько 50 тисяч учасників, повідомили організатори.
Нагадаємо
У четвер Японія почала скидати очищену радіоактивну воду із зруйнованої атомної електростанції Фукусіма-1 в море, і цей процес може зайняти 30 років.