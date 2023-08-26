50 тысяч жителей Южной Кореи протестуют против сброса радиоактивной воды из Фукусимы
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Южнокорейские протестующие собрались в Сеуле, чтобы потребовать от правительства принять меры в отношении планируемого выброса радиоактивной воды с атомной электростанции Фукусима в Японии. Они опасаются, что это может привести к катастрофе, сообщает Reuters, передает УНН.
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“Мы не сразу увидим такие катастрофы, как обнаружение радиоактивных материалов в морепродуктах, но кажется неизбежным, что этот выброс создаст угрозу для местной рыбной промышленности, и правительство должно найти решение”, — сказал Чой Кёнсук из корейской группы Radiation Watch. что организовали митинг.
Акция протеста собрала около 50 тысяч участников, сообщили организаторы.
Напомним
В четверг Япония начала сбрасывать очищенную радиоактивную воду с разрушенной атомной электростанции Фукусима-1 в море, и этот процесс может занять 30 лет.