50 тысяч жителей Южной Кореи протестуют против сброса радиоактивной воды из Фукусимы

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“Мы не сразу увидим такие катастрофы, как обнаружение радиоактивных материалов в морепродуктах, но кажется неизбежным, что этот выброс создаст угрозу для местной рыбной промышленности, и правительство должно найти решение”, — сказал Чой Кёнсук из корейской группы Radiation Watch. что организовали митинг.

Акция протеста собрала около 50 тысяч участников, сообщили организаторы.

Напомним

В четверг Япония начала сбрасывать очищенную радиоактивную воду с разрушенной атомной электростанции Фукусима-1 в море, и этот процесс может занять 30 лет.