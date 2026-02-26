Япония выделяет Украине 41 миллион долларов на восстановление громад

Япония выделяет около 41 млн долларов на восстановление украинских общин, передает УНН со ссылкой на Министерство развития громад.

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба и Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Украине Масаши Накагоме подписали Соглашение (в форме обмена нотами) о предоставлении грантовой помощи для реализации пятой фазы Программы экстренного восстановления.

По данным ведомства, средства будут распределены через Японское агентство международного сотрудничества (JICA) по четырем приоритетным направлениям: муниципальная инфраструктура, здравоохранение, поддержка агросектора и поддержка общественного вещания.

Сегодняшнее подписание — это очередной шаг в укреплении нашего стратегического партнерства с Японией. Мы начинаем уже пятую фазу Программы экстренного восстановления, которая с 2023 года стала одним из наиболее эффективных инструментов оперативной поддержки наших общин. Это соглашение открывает путь к финализации Грантового соглашения с JICA, где будут четко детализированы проекты и закупки. Соглашение охватывает поддержку не только критической инфраструктуры, но и медицины и медиасферы — отраслей, являющихся фундаментом устойчивости нашего государства. Благодарим Правительство Японии за непоколебимую веру в Украину и системный подход к нашему восстановлению