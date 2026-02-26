$43.240.02
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Япония выделяет Украине 41 миллион долларов на восстановление громад

Киев • УНН

 • 584 просмотра

Япония выделяет 41 миллион долларов на восстановление украинских общин, что является пятой фазой Программы экстренного восстановления. Средства будут направлены на муниципальную инфраструктуру, здравоохранение, агросектор и общественное вещание.

Япония выделяет Украине 41 миллион долларов на восстановление громад

Япония выделяет около 41 млн долларов на восстановление украинских общин, передает УНН со ссылкой на Министерство развития громад.

Детали

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба и Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Украине Масаши Накагоме подписали Соглашение (в форме обмена нотами) о предоставлении грантовой помощи для реализации пятой фазы Программы экстренного восстановления.

Правительство Японии выделяет 6,2 млрд японских иен (приблизительно 41 млн долларов США) на первоочередные нужды Украины в восстановлении. Этот этап финансирования направлен на укрепление устойчивости критической инфраструктуры и поддержку социально значимых секторов

- говорится в сообщении.

По данным ведомства, средства будут распределены через Японское агентство международного сотрудничества (JICA) по четырем приоритетным направлениям: муниципальная инфраструктура, здравоохранение, поддержка агросектора и поддержка общественного вещания.

Сегодняшнее подписание — это очередной шаг в укреплении нашего стратегического партнерства с Японией. Мы начинаем уже пятую фазу Программы экстренного восстановления, которая с 2023 года стала одним из наиболее эффективных инструментов оперативной поддержки наших общин. Это соглашение открывает путь к финализации Грантового соглашения с JICA, где будут четко детализированы проекты и закупки. Соглашение охватывает поддержку не только критической инфраструктуры, но и медицины и медиасферы — отраслей, являющихся фундаментом устойчивости нашего государства. Благодарим Правительство Японии за непоколебимую веру в Украину и системный подход к нашему восстановлению

- отмечает Кулеба.

В рамках предыдущих фаз Программы экстренного восстановления было выделено 100 млрд японских иен, благодаря чему громады, государственные учреждения и ведомства получили широкий спектр помощи: спецтехнику для расчистки завалов, генераторы и другое энергетическое оборудование, модульные мосты, оборудование и рельсы для восстановления железнодорожной инфраструктуры, а также оборудование для водоканалов, коммунальных предприятий, гуманитарного разминирования, медицинское оборудование для региональных больниц, оборудование для образовательных учреждений и поддержку.

Антонина Туманова

