Япония выделяет Украине 41 миллион долларов на восстановление громад
Киев • УНН
Япония выделяет 41 миллион долларов на восстановление украинских общин, что является пятой фазой Программы экстренного восстановления. Средства будут направлены на муниципальную инфраструктуру, здравоохранение, агросектор и общественное вещание.
Япония выделяет около 41 млн долларов на восстановление украинских общин, передает УНН со ссылкой на Министерство развития громад.
Детали
Вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба и Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Украине Масаши Накагоме подписали Соглашение (в форме обмена нотами) о предоставлении грантовой помощи для реализации пятой фазы Программы экстренного восстановления.
Правительство Японии выделяет 6,2 млрд японских иен (приблизительно 41 млн долларов США) на первоочередные нужды Украины в восстановлении. Этот этап финансирования направлен на укрепление устойчивости критической инфраструктуры и поддержку социально значимых секторов
По данным ведомства, средства будут распределены через Японское агентство международного сотрудничества (JICA) по четырем приоритетным направлениям: муниципальная инфраструктура, здравоохранение, поддержка агросектора и поддержка общественного вещания.
Сегодняшнее подписание — это очередной шаг в укреплении нашего стратегического партнерства с Японией. Мы начинаем уже пятую фазу Программы экстренного восстановления, которая с 2023 года стала одним из наиболее эффективных инструментов оперативной поддержки наших общин. Это соглашение открывает путь к финализации Грантового соглашения с JICA, где будут четко детализированы проекты и закупки. Соглашение охватывает поддержку не только критической инфраструктуры, но и медицины и медиасферы — отраслей, являющихся фундаментом устойчивости нашего государства. Благодарим Правительство Японии за непоколебимую веру в Украину и системный подход к нашему восстановлению
В рамках предыдущих фаз Программы экстренного восстановления было выделено 100 млрд японских иен, благодаря чему громады, государственные учреждения и ведомства получили широкий спектр помощи: спецтехнику для расчистки завалов, генераторы и другое энергетическое оборудование, модульные мосты, оборудование и рельсы для восстановления железнодорожной инфраструктуры, а также оборудование для водоканалов, коммунальных предприятий, гуманитарного разминирования, медицинское оборудование для региональных больниц, оборудование для образовательных учреждений и поддержку.
