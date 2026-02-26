Японія виділяє Україні 41 мільйон доларів на відновлення громад

$43.240.02
50.960.00
ukenru
Ексклюзив
16:20 • 5152 перегляди
Удари по системах водопостачання: чи можуть росіяни залишити Україну без води
15:08 • 10194 перегляди
Цифрову гривню впровадять після війни – НБУ зосередився на регулюванні віртуальних активів
14:09 • 11518 перегляди
В Україні запроваджують новий механізм прозорості цін на ліки через е-рецепт
Ексклюзив
13:53 • 20887 перегляди
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
12:47 • 15474 перегляди
Україна і США розпочали двосторонню зустріч у Женеві, працюємо на практичні рішення - Умєров
Ексклюзив
26 лютого, 11:34 • 73471 перегляди
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
26 лютого, 08:55 • 40976 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України
25 лютого, 19:42 • 50038 перегляди
Зеленський обговорив з Трампом питання, над якими переговірники працюватимуть в Женеві 26 лютого
Ексклюзив
25 лютого, 18:38 • 63306 перегляди
Іспанська поліція підтвердила затримання ймовірного виконавця вбивства ПортноваVideo
25 лютого, 18:05 • 54135 перегляди
Вже є результати очищення СБУ і затримання - Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−1°
2м/с
75%
760мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Україна вперше отримає скраплений газ через Клайпеду до кінця березня - Шмигаль26 лютого, 08:51 • 6804 перегляди
Кім Кардаш'ян представила новий енергетичний напій і зіткнулася з критикою через рекламні фотоPhotoVideo26 лютого, 09:00 • 37107 перегляди
Підтримують агресію і знищення України - ГУР і ЦПД оновили список пропагандистів рф26 лютого, 09:59 • 36684 перегляди
Україна звернулася до міжнародної спільноти із закликом щодо Криму26 лютого, 10:53 • 7606 перегляди
Нові правила виплат родинам зниклих і загиблих військових - що змінює закон13:46 • 16965 перегляди
Публікації
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
Ексклюзив
13:53 • 20869 перегляди
Нові правила виплат родинам зниклих і загиблих військових - що змінює закон13:46 • 17034 перегляди
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
Ексклюзив
26 лютого, 11:34 • 73448 перегляди
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
Ексклюзив
25 лютого, 17:40 • 67151 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
Ексклюзив
25 лютого, 13:55 • 71991 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Андрій Веревський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Женева
Село
Реклама
УНН Lite
The Rolling Stones спростували дозвіл Джаггера на використання "Gimme Shelter" для фільму про Меланію Трамп18:10 • 322 перегляди
Кім Кардаш'ян представила новий енергетичний напій і зіткнулася з критикою через рекламні фотоPhotoVideo26 лютого, 09:00 • 37156 перегляди
Nastya Semchuk виконає культову пісню Степана Гіги на Вечорі пам'ятіPhoto24 лютого, 19:45 • 48903 перегляди
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образомVideo24 лютого, 16:37 • 51592 перегляди
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в УкраїнуPhoto24 лютого, 14:59 • 56885 перегляди
Актуальне
Техніка
The Guardian
Соціальна мережа
Опалення
Фільм

Японія виділяє Україні 41 мільйон доларів на відновлення громад

Київ • УНН

 • 50 перегляди

Японія виділяє 41 мільйон доларів на відновлення українських громад, що є п'ятою фазою Програми екстреного відновлення. Кошти спрямують на муніципальну інфраструктуру, охорону здоров'я, агросектор та суспільне мовлення.

Японія виділяє Україні 41 мільйон доларів на відновлення громад

Японія виділяє близько 41 млн доларів на відновлення відновлення українських громад, передає УНН із посиланням на Міністерство розвитку громад.

Деталі

Віцепрем’єр-міністр з відновлення України — Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба та Надзвичайний і Повноважний Посол Японії в Україні Масаші Накаґоме підписали Угоду (у формі обміну нотами) щодо надання грантової допомоги для реалізації п’ятої фази Програми екстреного відновлення.

Уряд Японії виділяє 6,2 млрд японських єн (приблизно 41 млн доларів США) на першочергові потреби України у відбудові. Цей етап фінансування спрямований на зміцнення стійкості критичної інфраструктури та підтримку соціально значущих секторів 

- йдеться у повідомленні.

За даними відомства, кошти будуть розподілені через Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA) за чотирма пріоритетними напрямками: муніципальна інфраструктура, охорона здоров’я, підтримка агросектору та підтримка суспільного мовлення. 

Сьогоднішнє підписання — це черговий крок у зміцненні нашого стратегічного партнерства з Японією. Ми розпочинаємо вже п’яту фазу Програми екстреного відновлення, яка з 2023 року стала одним із найбільш ефективних інструментів оперативної підтримки наших громад. Ця угода відкриває шлях до фіналізації Грантової угоди з JICA, де будуть чітко деталізовані проєкти та закупівлі. Угода охоплює підтримку не лише критичної інфраструктури, а й медицини та медіасфери — галузей, що є фундаментом стійкості нашої держави. Дякуємо Уряду Японії за непохитну віру в Україну та системний підхід до нашої відбудови 

- зазначає Кулеба. 

У рамках попередніх фаз Програми екстреного відновлення було виділено 100 млрд японських єн, завдяки чому громади, державні установи та відомства отримали широкий спектр допомоги: спецтехніку для розчищення завалів, генератори та інше енергетичне обладнання, модульні мости, обладнання та рейки для відновлення залізничної інфраструктури, а також обладнання для водоканалів, комунальних підприємств, гуманітарного розмінування, медичне устаткування для регіональних лікарень, обладнання для освітніх закладів і підтримку.

Японія виділить 6 мільярдів доларів на підтримку України у 2026 році21.01.26, 23:10 • 6586 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніЕкономіка
Техніка
Державний бюджет
Енергетика
Кабінет Міністрів України
Війна в Україні
Електроенергія
благодійність
Японія
Україна