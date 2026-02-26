Японія виділяє Україні 41 мільйон доларів на відновлення громад
Київ • УНН
Японія виділяє 41 мільйон доларів на відновлення українських громад, що є п'ятою фазою Програми екстреного відновлення. Кошти спрямують на муніципальну інфраструктуру, охорону здоров'я, агросектор та суспільне мовлення.
Японія виділяє близько 41 млн доларів на відновлення відновлення українських громад, передає УНН із посиланням на Міністерство розвитку громад.
Деталі
Віцепрем’єр-міністр з відновлення України — Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба та Надзвичайний і Повноважний Посол Японії в Україні Масаші Накаґоме підписали Угоду (у формі обміну нотами) щодо надання грантової допомоги для реалізації п’ятої фази Програми екстреного відновлення.
Уряд Японії виділяє 6,2 млрд японських єн (приблизно 41 млн доларів США) на першочергові потреби України у відбудові. Цей етап фінансування спрямований на зміцнення стійкості критичної інфраструктури та підтримку соціально значущих секторів
За даними відомства, кошти будуть розподілені через Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA) за чотирма пріоритетними напрямками: муніципальна інфраструктура, охорона здоров’я, підтримка агросектору та підтримка суспільного мовлення.
Сьогоднішнє підписання — це черговий крок у зміцненні нашого стратегічного партнерства з Японією. Ми розпочинаємо вже п’яту фазу Програми екстреного відновлення, яка з 2023 року стала одним із найбільш ефективних інструментів оперативної підтримки наших громад. Ця угода відкриває шлях до фіналізації Грантової угоди з JICA, де будуть чітко деталізовані проєкти та закупівлі. Угода охоплює підтримку не лише критичної інфраструктури, а й медицини та медіасфери — галузей, що є фундаментом стійкості нашої держави. Дякуємо Уряду Японії за непохитну віру в Україну та системний підхід до нашої відбудови
У рамках попередніх фаз Програми екстреного відновлення було виділено 100 млрд японських єн, завдяки чому громади, державні установи та відомства отримали широкий спектр допомоги: спецтехніку для розчищення завалів, генератори та інше енергетичне обладнання, модульні мости, обладнання та рейки для відновлення залізничної інфраструктури, а також обладнання для водоканалів, комунальних підприємств, гуманітарного розмінування, медичне устаткування для регіональних лікарень, обладнання для освітніх закладів і підтримку.
