Япония установила рекорд: почти 100 000 человек в возрасте 100 лет и старше
Киев • УНН
Япония зафиксировала рекордное количество долгожителей — более 99 000 человек, что является самым высоким показателем за 55 лет наблюдений. Почти 90% этих людей составляют женщины.
Островная страна достигла рекордного количества людей старше 100 лет, и почти 90% из них — женщины. Передает УНН со ссылкой на NHK и DW.
Детали
Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии подтвердило, что количество долгожителей по всей стране достигло более 99 000. Это самая большая численность за всю историю наблюдений — за 55 лет подряд.
По сравнению с 2024 годом это количество возросло. Согласно Базовому реестру резидентов, по состоянию на 1 число этого месяца, количество долгожителей, проживающих в Японии, возросло на 4644 человека по сравнению с прошлым годом.
Женщины составляют 88% от общего количества, а именно 87 784 человека, тогда как количество мужчин-долгожителей составляет 11 979 человек.
Самый старый человек в Японии — Шигеко Кагава. Женщина из города Яматокорияма, в префектуре Нара (запад), вблизи Киото, достигла 114 лет.
Обратная сторона дела
На фоне повода для празднования, вышеуказанные цифры раскрывают также реальность старения населения Японии, поскольку по данным наблюдений, оно сокращается уже несколько лет, и это ставит страну на грань демографического кризиса.
Напомним
В июле 2025 года стало известно, что в Индии, после наезда авто, погиб старейший в мире марафонец, - Фауджа Сингх.
116-летняя японка Томико Итоока, признанная старейшим человеком в мире по версии Книги рекордов Гиннеса, умерла от старости.