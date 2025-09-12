$41.310.10
Эксклюзив
11:55 • 4800 просмотра
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Эксклюзив
10:50 • 7782 просмотра
Отгрузка нефти приостановлена: дроны СБУ поразили ключевой экспортный хаб рф - порт приморск
Эксклюзив
09:11 • 11092 просмотра
Влияние ИИ на образование: как ChatGPT и другие инструменты меняют обучение
Эксклюзив
08:46 • 18459 просмотра
Большое количество аптек в Украине обеспечивает доступность лекарств для пациентов - эксперты
08:16 • 13845 просмотра
Великобритания ужесточила санкции против рф: глава МИД прибыла в Киев
Эксклюзив
07:34 • 14839 просмотра
Автомобиль с номерами прикрытия: детали ДТП с участием детектива НАБУ
12 сентября, 05:51 • 37955 просмотра
Принц Гарри прибыл в Киев с необъявленным визитом - The Guardian
11 сентября, 19:17 • 39705 просмотра
Украина выделила землю для строительства завода Rheinmetall по производству снарядов - Шмыгаль
11 сентября, 15:15 • 52671 просмотра
Украинская авиация в действии: компания "XENA" участвует в тендерах ЕС и планирует расширять авиапарк
11 сентября, 14:55 • 83542 просмотра
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Эксклюзив
11:55 • 4754 просмотра
Полчаса от вызова до сброса воды: как украинский АН-32П тушит пожары в горах Черногории
Большое количество аптек в Украине обеспечивает доступность лекарств для пациентов - эксперты
Эксклюзив
08:46 • 18429 просмотра
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению
Экономический террор основан на психологии: как враг пытается дестабилизировать Украину
Эксклюзив
11 сентября, 14:08 • 57051 просмотра
Япония установила рекорд: почти 100 000 человек в возрасте 100 лет и старше

Киев • УНН

 • 1128 просмотра

Япония зафиксировала рекордное количество долгожителей — более 99 000 человек, что является самым высоким показателем за 55 лет наблюдений. Почти 90% этих людей составляют женщины.

Япония установила рекорд: почти 100 000 человек в возрасте 100 лет и старше

Островная страна достигла рекордного количества людей старше 100 лет, и почти 90% из них — женщины. Передает УНН со ссылкой на NHK и DW.

Детали

Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии подтвердило, что количество долгожителей по всей стране достигло более 99 000. Это самая большая численность за всю историю наблюдений — за 55 лет подряд.

По сравнению с 2024 годом это количество возросло. Согласно Базовому реестру резидентов, по состоянию на 1 число этого месяца, количество долгожителей, проживающих в Японии, возросло на 4644 человека по сравнению с прошлым годом.

Женщины составляют 88% от общего количества, а именно 87 784 человека, тогда как количество мужчин-долгожителей составляет 11 979 человек.

Самый старый человек в Японии — Шигеко Кагава. Женщина из города Яматокорияма, в префектуре Нара (запад), вблизи Киото, достигла 114 лет.

Обратная сторона дела

На фоне повода для празднования, вышеуказанные цифры раскрывают также реальность старения населения Японии, поскольку по данным наблюдений, оно сокращается уже несколько лет, и это ставит страну на грань демографического кризиса.

Напомним

В июле 2025 года стало известно, что в Индии, после наезда авто, погиб старейший в мире марафонец, - Фауджа Сингх.

116-летняя японка Томико Итоока, признанная старейшим человеком в мире по версии Книги рекордов Гиннеса, умерла от старости.

Игорь Тележников

ОбществоНовости Мира
Индия
Япония