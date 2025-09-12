Японія встановила рекорд: майже 100 000 людей віком 100 років і старше

$41.310.10
Ексклюзив
11:55 • 1248 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
10:50 • 4548 перегляди
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськPhoto
Ексклюзив
09:11 • 9622 перегляди
Вплив ШІ на освіту: як ChatGPT та інші інструменти змінюють навчання
Ексклюзив
08:46 • 16286 перегляди
Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти
08:16 • 12875 перегляди
Велика Британія посилила санкції проти рф: глава МЗС прибула до Києва
Ексклюзив
07:34 • 14386 перегляди
Авто на номерах прикриття: деталі ДТП за участю детектива НАБУ
12 вересня, 05:51 • 37570 перегляди
Принц Гаррі прибув до Києва з неоголошеним візитом - The Guardian
11 вересня, 19:17 • 39530 перегляди
Україна виділила землю для будівництва заводу Rheinmetall з виробництва снарядів - Шмигаль
11 вересня, 15:15 • 52526 перегляди
Українська авіація в дії: компанія "XENA" бере участь у тендерах ЄС та планує розширювати авіапарк
11 вересня, 14:55 • 82302 перегляди
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Популярнi новини
Польща закрила кордон з Білоруссю (відео)12 вересня, 02:17 • 4510 перегляди
В Україні запустили найбільшу Східноєвропейську систему накопичення енергії12 вересня, 03:30 • 6244 перегляди
Сенатори США представили законопроєкт, який визнає рф та білорусь спонсорами тероризму12 вересня, 03:55 • 6060 перегляди
ленінградська область рф зазнала масованої атаки дронів: що відомо12 вересня, 03:57 • 12819 перегляди
Армія рф втратила 890 військових та 40 артсистем за добу - Генштаб12 вересня, 04:42 • 26880 перегляди
Публікації
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
11:55 • 1214 перегляди
Пів години від виклику до скиду води: як український AN-32П гасить пожежі в горах ЧорногоріїVideo11:31 • 2080 перегляди
Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти
Ексклюзив
08:46 • 16256 перегляди
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання 11 вересня, 14:55 • 82285 перегляди
Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну
Ексклюзив
11 вересня, 14:08 • 56010 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Михайло Федоров
Мілойко Спаїч
Олександр Сирський
Актуальні місця
Україна
Польща
Сполучені Штати Америки
Івано-Франківська область
Італія
УНН Lite
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п’яти років стосунків11 вересня, 14:57 • 28390 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 74939 перегляди
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом11 вересня, 07:32 • 38240 перегляди
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів10 вересня, 12:07 • 44488 перегляди
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45 • 109749 перегляди
Актуальне
The New York Times
Шахед-136
ChatGPT
Лікарські засоби
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Японія встановила рекорд: майже 100 000 людей віком 100 років і старше

Київ • УНН

 • 316 перегляди

Японія зафіксувала рекордну кількість довгожителів — понад 99 000 осіб, що є найбільшим показником за 55 років спостережень. Майже 90% цих людей складають жінки.

Японія встановила рекорд: майже 100 000 людей віком 100 років і старше

Острівна країна досягла рекордної кількості понад віком понад 100 років, і майже 90% з них — жінки. Передає УНН із посиланням на NHK та DW.

Деталі

Міністерство охорони здоров'я, праці та соціального забезпечення Японії підтвердило, що кількість довгожителів по всій країні досягнула понад 99 000. Це є найбільша чисельність за всю історію спостережень - за 55 років поспіль.

Порівняно з 2024 роком ця кількість зросла. Зідно з Базовим реєстром резидентів, станом на 1 числа цього місяця, кількість довгожителів, які проживають у Японії, зросла на 4644 особи, порівняно з минулим роком.

Жінки становлять 88% від загальної кількості, а саме 87 784 особи, тоді як кількість чоловіків-довгожителів становить 11 979 осіб.

Найстарша людина в Японії — Шігеко Кагава. Жінка з міста Яматокоріяма, у префектурі Нара (захід), поблизу Кіото, досягла 114 років.

Зворотня сторона справи

На тлі приводу для святкування, вищевказані цифри розкривають також реальність старіння населення Японії, оскільки за даними спостережень, воно скорочується вже кілька років, і це ставить країну на межу демографічної кризи.

Нагадаємо

У липні 2025 року стало відомо, що в Індії, після наїзду авто, загинув найстаріший у світі марафонець, - Фауджа Сінгх.

116-річна японка Томіко Ітоока, визнана найстарішою людиною у світі за версією Книги рекордів Гіннеса, померла від старості.

Ігор Тележніков

СуспільствоНовини Світу
Індія
Японія