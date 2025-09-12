Японія встановила рекорд: майже 100 000 людей віком 100 років і старше
Київ • УНН
Японія зафіксувала рекордну кількість довгожителів — понад 99 000 осіб, що є найбільшим показником за 55 років спостережень. Майже 90% цих людей складають жінки.
Острівна країна досягла рекордної кількості понад віком понад 100 років, і майже 90% з них — жінки. Передає УНН із посиланням на NHK та DW.
Деталі
Міністерство охорони здоров'я, праці та соціального забезпечення Японії підтвердило, що кількість довгожителів по всій країні досягнула понад 99 000. Це є найбільша чисельність за всю історію спостережень - за 55 років поспіль.
Порівняно з 2024 роком ця кількість зросла. Зідно з Базовим реєстром резидентів, станом на 1 числа цього місяця, кількість довгожителів, які проживають у Японії, зросла на 4644 особи, порівняно з минулим роком.
Жінки становлять 88% від загальної кількості, а саме 87 784 особи, тоді як кількість чоловіків-довгожителів становить 11 979 осіб.
Найстарша людина в Японії — Шігеко Кагава. Жінка з міста Яматокоріяма, у префектурі Нара (захід), поблизу Кіото, досягла 114 років.
Зворотня сторона справи
На тлі приводу для святкування, вищевказані цифри розкривають також реальність старіння населення Японії, оскільки за даними спостережень, воно скорочується вже кілька років, і це ставить країну на межу демографічної кризи.
Нагадаємо
У липні 2025 року стало відомо, що в Індії, після наїзду авто, загинув найстаріший у світі марафонець, - Фауджа Сінгх.
116-річна японка Томіко Ітоока, визнана найстарішою людиною у світі за версією Книги рекордів Гіннеса, померла від старості.