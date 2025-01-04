Пішла з життя найстаріша людина у світі - що про неї відомо
Київ • УНН
116-річна японка Томіко Ітоока, визнана найстарішою людиною у світі за версією Книги рекордів Гіннеса, померла від старості. Вона отримала цей титул у вересні 2024 року після смерті 117-річної іспанки Марії Браньяс Морера.
116-річна Томіко Ітоока - найстаріша людина у світі за версією Книги рекордів Гіннеса - померла від старості. Про це повідомив у суботу чиновник західнояпонського міста Асія, де вона жила, пише УНН із посиланням на Kyodo News.
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Томіко Ітоока померла в будинку для людей похилого віку, де вона проживала, повідомила міська влада префектури Хьоґо.
Ітока народилася 23 травня 1908 року в Осаці. Вона була найстаршою з трьох братів і сестер.
Томіко стала найстарішою живою людиною в Японії в грудні 2023 року після смерті 116-річної Фуси Тацумі в Касіварі, префектура Осака. Згодом, у вересні 2024 року, вона була визнана найстарішою живою людиною у світі за версією Книги рекордів Гіннеса після смерті попередньої рекордсменки, 117-річної Марії Браньяс Морера з Олота, Каталонія, Іспанія.
Книга рекордів Гіннеса назвала нового найстарішого чоловіка у світі29.11.24, 06:37 • 18262 перегляди