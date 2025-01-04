Ушел из жизни самый старый человек в мире - что о нем известно
Киев • УНН
116-летняя японка Томико Итоока, признанная самым старым человеком в мире по версии Книги рекордов Гиннеса, умерла от старости. Она получила этот титул в сентябре 2024 года после смерти 117-летней испанки Марии Браньяс Морера.
116-летняя Томико Итоока - самый старый человек в мире по версии Книги рекордов Гиннеса - умерла от старости. Об этом сообщил в субботу чиновник западнояпонского города Асия, где она жила, пишет УНН со ссылкой на Kyodo News.
Детали
Томико Итоока умерла в доме престарелых, где она проживала, сообщили городские власти префектуры Хёго.
Итока родилась 23 мая 1908 года в Осаке. Она была самой старшей из трех братьев и сестер.
Томико стала самым старым живым человеком в Японии в декабре 2023 года после смерти 116-летней Фуси Тацуми в Касиваре, префектура Осака. Впоследствии, в сентябре 2024 года, она была признана старейшим живым человеком в мире по версии Книги рекордов Гиннеса после смерти предыдущей рекордсменки, 117-летней Марии Браньяс Морера из Олота, Каталония, Испания.
Книга рекордов Гиннеса назвала нового старейшего мужчину в мире29 нояб. 2024, 04:37 • 18022 просмотра