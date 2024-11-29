Книга рекордов Гиннеса назвала нового старейшего мужчину в мире
Киев • УНН
Жоао Мариньо Нето из Бразилии официально признан самым старым мужчиной в мире в возрасте 112 лет. У бывшего фермера шестеро детей, 22 внука, 15 правнуков и три праправнука.
Самым старым человеком в мире вы знали Жоао Мариньо Нето из Бразилии, которому сейчас 112 лет. Об этом сообщает Книга рекордов Гиннеса, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что бразилец стал самым старым человеком в мире после смерти британца Джона Тиннисвуда из Великобритании в возрасте 112 лет. Рекордный возраст мужчины подтвердила геронтологическая группа LongeviQuest.
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Жоао Нето родился 5 октября 1912 года в Марангупе (Бразилия) в семье фермера. Мальчиком он помогал своему отцу, в том числе собирал плоды с деревьев и ухаживал за скотом.
Впоследствии бразилец женился на Жозефе Альбано – в этом браке родилось четверо детей.
Унаследовав землю своего отца, Жоао Нето продолжил возделывать участки и выращивать крупный рогатый скот, коз, свиней и кур.
В Книге рекордов Гиннеса говорят, что при жизни бразилец столкнулся со многими трудностями и пережил несколько сильных засух, которые поражали его регион на протяжении многих лет.
"Но он упорно трудился, чтобы построить финансово стабильную жизнь, накопив много активов, таких как земля и дома",-добавили там.
Позже в другом браке в Жоао Нето родились еще трое детей. Сейчас у мужчины есть шестеро детей, 22 внука, 15 правнуков и трое правнуков.
Напомним
Мария Браньяс Морера, испанка, которая считалась Самым старым человеком в мире, умерла в возрасте 117 лет. После ее смерти самым старым живым человеком стала 116-летняя японка Томико Итоока.