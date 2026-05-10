Япония может направить правительственных чиновников в РФ в конце мая для поддержания контактов с Москвой

Япония рассматривает возможность направления правительственных чиновников в россию уже в конце мая для поддержания контактов с москвой и помощи японским компаниям, которые продолжают работать в рф. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление японского министерства торговли в X, пишет УНН.

Детали

В министерстве отметили, что сейчас прорабатывается поездка правительственной делегации в россию, а при определенных условиях к ней могут присоединиться и представители бизнеса.

Необходимо защитить активы японских компаний, которые остаются в россии – заявили в министерстве.

Там добавили, что правительство Японии поддерживает связь с российской стороной на государственном уровне для поддержки этих усилий.

Токио отрицает планы нового сотрудничества с рф

Заявление появилось после публикации Kyodo о возможной отправке японской экономической делегации в россию для обсуждения вопросов сотрудничества после завершения войны в Украине.

Украина видит путь к поставкам японского оружия после смягчения Токио правил экспорта

В то же время японское министерство торговли опровергло информацию о поиске новых форматов экономического взаимодействия с рф.

Текущая ситуация не позволяет искать новые формы сотрудничества с россией – подчеркнули в ведомстве.

Также в Токио заявили, что Япония и впредь будет координировать санкционную политику против россии вместе со странами G7.

Украина готова передать Японии боевой опыт использования беспилотников - Сибига