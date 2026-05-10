Во Львове мужчина с ножом, увидев сотрудников ТЦК, взял в заложники 13-летнюю девочку
9 мая, 08:40 • 30862 просмотра
Без военной техники, но с корейцами. Парад в москве 9 мая продлился всего 45 минут
Эксклюзив
9 мая, 05:03 • 44061 просмотра
9 мая: как изменилось отношение украинцев ко дню «победы»
Эксклюзив
8 мая, 19:30 • 38754 просмотра
Волшебная таблетка для похудения или исключительно лечебный препарат - диетолог развеял мифы об Оземпике
8 мая, 18:47 • 56423 просмотра
Украина официально разрешила провести в москве парад 9 мая. Зеленский подписал указ
8 мая, 18:20 • 45766 просмотра
Трамп объявил трехдневное перемирие между Украиной и рф, а также анонсировал обмен пленными
8 мая, 13:58 • 36925 просмотра
"Завтрашний день зависит от того, что мы услышим сегодня" - Зеленский после российских обстрелов и штурмов на фронте сделал заявление о 9 мая
Эксклюзив
8 мая, 12:52 • 40810 просмотра
"Отдайте Донбасс - тогда будут переговоры" - политолог объяснил тактику кремля в переговорах
8 мая, 10:31 • 37423 просмотра
Представителей Трампа ожидают в Киеве "на рубеже весны-лета" - Зеленский получил отчет Умерова по встречам в США
8 мая, 09:45 • 38168 просмотра
Война на Ближнем Востоке ускорит инфляцию и замедлит экономику Украины - НБУ
Япония может направить правительственных чиновников в РФ в конце мая для поддержания контактов с Москвой

Киев • УНН

 • 118 просмотра

Япония планирует визит правительственных чиновников в РФ для поддержания контактов и защиты активов своих компаний. Токио отрицает новое сотрудничество и продолжает санкции G7.

Япония может направить правительственных чиновников в РФ в конце мая для поддержания контактов с Москвой

Япония рассматривает возможность направления правительственных чиновников в россию уже в конце мая для поддержания контактов с москвой и помощи японским компаниям, которые продолжают работать в рф. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление японского министерства торговли в X, пишет УНН.

Детали

В министерстве отметили, что сейчас прорабатывается поездка правительственной делегации в россию, а при определенных условиях к ней могут присоединиться и представители бизнеса.

Необходимо защитить активы японских компаний, которые остаются в россии

– заявили в министерстве.

Там добавили, что правительство Японии поддерживает связь с российской стороной на государственном уровне для поддержки этих усилий.

Токио отрицает планы нового сотрудничества с рф

Заявление появилось после публикации Kyodo о возможной отправке японской экономической делегации в россию для обсуждения вопросов сотрудничества после завершения войны в Украине.

В то же время японское министерство торговли опровергло информацию о поиске новых форматов экономического взаимодействия с рф.

Текущая ситуация не позволяет искать новые формы сотрудничества с россией

– подчеркнули в ведомстве.

Также в Токио заявили, что Япония и впредь будет координировать санкционную политику против россии вместе со странами G7.

Степан Гафтко

