Япония может направить правительственных чиновников в РФ в конце мая для поддержания контактов с Москвой
Киев • УНН
Япония планирует визит правительственных чиновников в РФ для поддержания контактов и защиты активов своих компаний. Токио отрицает новое сотрудничество и продолжает санкции G7.
Япония рассматривает возможность направления правительственных чиновников в россию уже в конце мая для поддержания контактов с москвой и помощи японским компаниям, которые продолжают работать в рф. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление японского министерства торговли в X, пишет УНН.
Детали
В министерстве отметили, что сейчас прорабатывается поездка правительственной делегации в россию, а при определенных условиях к ней могут присоединиться и представители бизнеса.
Необходимо защитить активы японских компаний, которые остаются в россии
Там добавили, что правительство Японии поддерживает связь с российской стороной на государственном уровне для поддержки этих усилий.
Токио отрицает планы нового сотрудничества с рф
Заявление появилось после публикации Kyodo о возможной отправке японской экономической делегации в россию для обсуждения вопросов сотрудничества после завершения войны в Украине.
В то же время японское министерство торговли опровергло информацию о поиске новых форматов экономического взаимодействия с рф.
Текущая ситуация не позволяет искать новые формы сотрудничества с россией
Также в Токио заявили, что Япония и впредь будет координировать санкционную политику против россии вместе со странами G7.
