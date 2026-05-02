Украина готова передать Японии боевой опыт использования беспилотников - Сибига
Киев • УНН
По словам главы МИД Украины, Киев рассматривает такое сотрудничество как возможность усилить безопасность и экономические связи с партнерами.
Украина открыта к сотрудничеству с Японией в сфере беспилотников и готова делиться боевым опытом, приобретенным во время войны. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига в интервью Kyodo News, передает УНН.
Детали
По словам главы МИД, Киев рассматривает такое сотрудничество как возможность усилить безопасность и экономические связи с партнерами.
Сотрудничество в сфере беспилотников
Украина уже имеет значительный опыт использования дронов в боевых условиях и готова передать эти знания союзникам.
Украина готова поделиться с Японией опытом, полученным на поле боя, и открыта к взаимодействию в зависимости от готовности японской стороны
Ранее появлялась информация, что Япония рассматривает возможность использования украинских разработок в сфере беспилотных систем для усиления собственной обороноспособности.
Диалог на высшем уровне
Министр также подчеркнул важность политического диалога между странами.
Мы очень заинтересованы в диалоге на высшем уровне
Кроме того, Сибига планирует совершить визит в Японию во второй половине года.
Позиция по санкциям против россии
Отдельно глава МИД прокомментировал вопрос санкций против рф на фоне глобальных энергетических рисков.
Сейчас не время ослаблять давление на россию. Любые решения по смягчению санкций ошибочны и замедляют мирный процесс
По словам Сибиги, роль США в достижении мира остается определяющей.
