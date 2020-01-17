Если Зеленский поддержит отставку Гончарука, это будет сделано за день - Арахамия

"Если президент поддержит идею его отставки, я вам гарантирую, что мы это сделаем за один день", - сказал Арахамия.

Также, Арахамия считает, что нет реальных причин, почему Гончарук должен уйти в отставку.

Кроме того, Арахамия рассказал, что Алексей Гончарук советовался с ним относительно отставки.

"Он советовался даже со мной, он спрашивал, это нормально ли будет воспринято... Я говорю, что нашей фракцией это будет воспринято полностью нормально... Я пригласил господина Гончарука, он встретится с нашей фракцией... я настроен оптимистично", - отметил Арахамия.

Как сообщалось, Гончарук посетил Офис Президента.

Напомним, 17 января Премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке и передал его Президенту Украины Владимиру Зеленскому с правом внесения в Верховную Раду.

Президент Украины Владимир Зеленский получил представленное Премьер-министром Алексеем Гончаруком прошение об отставке. Глава государства рассмотрит указанное заявление. О результатах рассмотрения Офис Президента Украины сообщит отдельно.

Как сообщалось в УНН, в сети опубликовали запись разговора, вероятно, Премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Последний обсуждает экономические вопросы и отмечает, что он "полный профан".

Записи были обнародованы перед заседанием фракции партии "Слуга народа", во время которой должны были обсуждаться кадровые вопросы и, в частности, "заоблачные" зарплаты отдельных министров и их заместителей. Гончарук на заседание фракции не пришел. По неофициальной информации, он поехал в Офис Президента. После чего появилась информация, что премьер написал заявление об отставке с должности, однако, эту информацию опровергли в пресс-службе Кабмина.

Также напомним, премьер-министр Украины Алексей Гончарук через более чем полсуток после появления первых "сливов" с аудиозаписями совещаний членов правительства и представителей НБУ отреагировал на их появление и заявил, что и в дальнейшем будет работать над тем, чтобы "каждый украинец почувствовал реальные изменения".