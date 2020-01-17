Якщо Зеленський підтримає відставку Гончарука, це буде зроблено за день – Арахамія

"Якщо Президент підтримає ідею його відставки, я вам гарантую, що ми це зробимо за один день", - сказав Арахамія.

Також, Арахамія вважає, що немає реальних причин, чому Гончарук має піти у відставку.

Окрім того, Арахамія розповів, що Олексій Гончарук радився з ним щодо відставки.

"Він радився навіть зі мною, він питав чи буде це нормально сприйнято... Я кажу, що нашою фракцією це буде сприйнято повністю нормально… Я запросив пана Гончарука, він зустрінеться з нашою фракцією... я налаштований оптимістично", - зазначив Арахамія.

Як повідомлялося, Гончарук відвідав Офіс Президента.

Нагадаємо, 17 січня Прем'єр-міністр Олексій Гончарук написав заяву про відставку і передав її Президенту України Володимиру Зеленському з правом внесення у Верховну Раду.

Президент України Володимир Зеленський отримав подане Прем’єр-міністром Олексієм Гончаруком прохання про відставку. Глава держави розгляне зазначену заяву. Про результати розгляду Офіс Президента України повідомить окремо.

Як повідомлялося в УНН, у мережі опублікували запис розмови, ймовірно, Прем'єр-міністра України Олексія Гончарука. Останній обговорює економічні питання і зазначає, що він "повний профан".

Записи були оприлюдненні перед засіданням фракції партії "Слуга народу", під час якої мали обговорюватися кадрові питання та, зокрема, "захмарні" зарплати окремих міністрів та їхніх заступників. Гончарук на засідання фракції не прийшов. За неофіційною інформацією, він поїхав до Офісу Президента. Після чого з’явилася інформація, що Прем’єр написав заяву про відставку з посади, однак, цю інформацію спростували у пресслужбі Кабміну.

Також нагадаємо, Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук через більш ніж півдоби після появи перших "зливів" з аудіозаписами нарад членів уряду та представників НБУ відреагував на їхню появу та заявив, що і надалі працюватиме над тим, щоб "кожен українець відчув реальні зміни".