Ядерная игра на грани: Каллас отреагировала на удар "Орешником" и добавила, что на следующей неделе главы МИД ЕС обсудят усиление давления на рф

россия зашла в тупик на поле боя, поэтому прибегает к преднамеренным ударам по центрам украинских городов. Такими словами на своей странице в соцсети Х на обстрел Украины 24 мая отреагировала высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, передает УНН.

Детали

По словам Каллас, удары россии по украинским городам — акт террора, направленного против гражданского населения.

россия зашла в тупик на поле боя, поэтому терроризирует Украину преднамеренными ударами по центрам городов. Это отвратительные акты террора, цель которых — убить как можно больше гражданских — заявила Каллас.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности также прокомментировала сообщения об использовании москвой баллистических ракет средней дальности "Орешник".

Каллас подчеркнула, что речь идет о системах, предназначенных для несения ядерных боеголовок. По ее мнению, такие действия — это политическая тактика запугивания и опасная ядерная игра на грани.

Сообщения о том, что москва использует баллистические ракеты средней дальности "Орешник" — системы, предназначенные для несения ядерных боеголовок, — являются политической тактикой запугивания и безрассудным ядерным балансированием на грани — отметила она.

Каллас добавила, что на следующей неделе министры иностранных дел ЕС обсудят, как усилить международное давление на россию.

Контекст

Российские войска регулярно атакуют украинские города ударными беспилотниками, в частности объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома.

В ночь на 24 мая они совершили одну из самых масштабных атак на Киев за все время полномасштабного вторжения в Украину.

Ночью на столицу летели одновременно 15 ракет с "ТУшек", залпы баллистики, до 5 "Калибров" и "Цирконы".

Напомним

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил использование баллистической ракеты Орешник против Украины. Он назвал такую атаку признаком тупика агрессии россии.