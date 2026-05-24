Ядерная игра на грани: Каллас отреагировала на удар "Орешником" и добавила, что на следующей неделе главы МИД ЕС обсудят усиление давления на рф
Киев • УНН
россия зашла в тупик на поле боя, поэтому прибегает к преднамеренным ударам по центрам украинских городов. Такими словами на своей странице в соцсети Х на обстрел Украины 24 мая отреагировала высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, передает УНН.
Детали
По словам Каллас, удары россии по украинским городам — акт террора, направленного против гражданского населения.
россия зашла в тупик на поле боя, поэтому терроризирует Украину преднамеренными ударами по центрам городов. Это отвратительные акты террора, цель которых — убить как можно больше гражданских
Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности также прокомментировала сообщения об использовании москвой баллистических ракет средней дальности "Орешник".
Каллас подчеркнула, что речь идет о системах, предназначенных для несения ядерных боеголовок. По ее мнению, такие действия — это политическая тактика запугивания и опасная ядерная игра на грани.
Сообщения о том, что москва использует баллистические ракеты средней дальности "Орешник" — системы, предназначенные для несения ядерных боеголовок, — являются политической тактикой запугивания и безрассудным ядерным балансированием на грани
Каллас добавила, что на следующей неделе министры иностранных дел ЕС обсудят, как усилить международное давление на россию.
Контекст
Российские войска регулярно атакуют украинские города ударными беспилотниками, в частности объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома.
В ночь на 24 мая они совершили одну из самых масштабных атак на Киев за все время полномасштабного вторжения в Украину.
Ночью на столицу летели одновременно 15 ракет с "ТУшек", залпы баллистики, до 5 "Калибров" и "Цирконы".
Напомним
Президент Франции Эммануэль Макрон осудил использование баллистической ракеты Орешник против Украины. Он назвал такую атаку признаком тупика агрессии россии.