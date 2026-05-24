Ядерная игра на грани: Каллас отреагировала на удар "Орешником" и добавила, что на следующей неделе главы МИД ЕС обсудят усиление давления на рф

$44.2351.30
ukenru
11:46 • 4650 просмотра
Девушка в соцсетях рассказала, что ее свадебное платье сгорело во время атаки на Киев, десятки женщин готовы отдать свои
10:14 • 11511 просмотра
Самая масштабная атака на культурные учреждения Киева: повреждены Национальный художественный музей, филармония и операPhoto
Эксклюзив
09:48 • 12710 просмотра
Уникальное "полнолуние на королевских звездах": что оно принесет знакам зодиака с 25 по 31 мая
07:57 • 11957 просмотра
Здание МИД Украины впервые со времен Второй мировой пострадало от обстрела - СибигаPhoto
24 мая, 07:06 • 16847 просмотра
В Воздушных силах подтвердили, что рф ночью ударила "Орешником" по Украине
24 мая, 03:49 • 22686 просмотра
В Киеве в результате массированной атаки РФ погиб человек, пострадал 21, среди них подросток
23 мая, 23:12 • 29856 просмотра
Александр Усик техническим нокаутом победил Рико Верховена в бою у пирамид
23 мая, 15:51 • 42710 просмотра
Зеленский: получены данные о подготовке рф удара с применением "орешника", важно реагировать на тревоги с сегодняшнего вечера
23 мая, 11:41 • 53293 просмотра
Зеленский ввел новые санкции против ракетчиков рф и "теневого" флота
22 мая, 19:13 • 60931 просмотра
НБУ выпустил уникальную восьмиугольную монету, посвященную украинской художнице Александре ЭкстерPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+24°
2м/с
39%
754мм
Популярные новости
Что празднуют 24 мая в Украине и мире24 мая, 04:00 • 8190 просмотра
Районы Киевщины ночью были под массированной атакой рф, вспыхнули пожары и разрушены домаPhoto24 мая, 04:52 • 11181 просмотра
Тип вооружения, которым рф атаковала Белую Церковь, устанавливается - прокуратура24 мая, 06:32 • 22132 просмотра
В Тернополе мужчина застрелился в уборной ТЦК08:19 • 13012 просмотра
"Цели достигнуты": в рф цинично похвастались ударом по Украине ракетами "Орешник" и "Циркон"09:10 • 10998 просмотра
публикации
Садовые растения для участка: виды, особенности выращивания и частые ошибкиPhoto23 мая, 06:27 • 53876 просмотра
Куда пойти в Киеве на выходных 23-24 маяPhoto22 мая, 16:31 • 67380 просмотра
Чемпион бокса против короля кикбоксинга: анонс боя Усик — ВерховенPhotoVideo22 мая, 14:21 • 124356 просмотра
В Украине формируется устойчивая практика: суды отказываются признавать лизинг транспорта как роялти22 мая, 12:47 • 68187 просмотра
Какие самые распространенные причины боли в левом боку22 мая, 11:31 • 71368 просмотра
Актуальные люди
Виталий Кличко
Владимир Зеленский
Андрей Сибига
Эмманюэль Макрон
Дональд Трамп
Актуальные места
Украина
Белая Церковь
Соединённые Штаты
Село
Франция
Реклама
УНН Lite
Скарлетт Йоханссон поделилась, удается ли достичь баланса между работой и личной жизнью23 мая, 20:10 • 18822 просмотра
Тома Харди уволили из сериала "Мобленд"23 мая, 19:41 • 20017 просмотра
Эд Ширан покинул Warner Music после 15 лет сотрудничества23 мая, 19:18 • 19533 просмотра
Создатель «Вне кампуса» раскрыла, кто станет главными героями второго сезона23 мая, 18:41 • 27246 просмотра
Украинскому блогеру запретят въезд в Польшу на 5 лет за поездку к заповедному озеру23 мая, 17:15 • 32060 просмотра
Актуальное
Техника
9К720 Искандер
Х-47М2 "Кинжал"
Социальная сеть
«Калибр» (семейство ракет)

Ядерная игра на грани: Каллас отреагировала на удар "Орешником" и добавила, что на следующей неделе главы МИД ЕС обсудят усиление давления на рф

Киев • УНН

 • 1898 просмотра

Кая Каллас заявила о тупике рф на поле боя и осудила использование ракет "Орешник". ЕС обсудит усиление давления на россию на следующей неделе.

Ядерная игра на грани: Каллас отреагировала на удар "Орешником" и добавила, что на следующей неделе главы МИД ЕС обсудят усиление давления на рф

россия зашла в тупик на поле боя, поэтому прибегает к преднамеренным ударам по центрам украинских городов.  Такими словами на своей странице в соцсети Х на обстрел Украины 24 мая отреагировала высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, передает УНН.

Детали

По словам Каллас, удары россии по украинским городам — акт террора, направленного против гражданского населения.

россия зашла в тупик на поле боя, поэтому терроризирует Украину преднамеренными ударами по центрам городов. Это отвратительные акты террора, цель которых — убить как можно больше гражданских 

— заявила Каллас.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности также прокомментировала сообщения об использовании москвой баллистических ракет средней дальности "Орешник". 

Каллас подчеркнула, что речь идет о системах, предназначенных для несения ядерных боеголовок. По ее мнению, такие действия — это политическая тактика запугивания и опасная ядерная игра на грани.

Сообщения о том, что москва использует баллистические ракеты средней дальности "Орешник" — системы, предназначенные для несения ядерных боеголовок, — являются политической тактикой запугивания и безрассудным ядерным балансированием на грани 

— отметила она.

Каллас добавила, что на следующей неделе министры иностранных дел ЕС обсудят, как усилить международное давление на россию.

Контекст

Российские войска регулярно атакуют украинские города ударными беспилотниками, в частности объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома.

В ночь на 24 мая они совершили одну из самых масштабных атак на Киев за все время полномасштабного вторжения в Украину. 

Ночью на столицу летели одновременно 15 ракет с "ТУшек", залпы баллистики, до 5 "Калибров" и "Цирконы". 

Напомним

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил использование баллистической ракеты Орешник против Украины. Он назвал такую атаку признаком тупика агрессии россии.

Александра Василенко

Война в УкраинеПолитика
Взрывы
Ядерное оружие
Социальная сеть
Война в Украине
Кайя Каллас
Европейский Союз
Эмманюэль Макрон
Украина
Киев