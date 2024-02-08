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Ячейку Совета поддержки бизнеса предлагают создать в Одесской области

Ячейку Совета поддержки бизнеса предлагают создать в Одесской области

Киев  •  УНН

08 февраль 2024, 08:00  •  17853 просмотра

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В Одесском бизнес-клубе состоялось мероприятие, на котором представители регионального бизнеса, министр экономики и председатель Одесской областной государственной администрации обсудили вызовы, стоящие перед экономикой и бизнес-средой региона в 2024 году.

На днях в Odesa Business Club состоялось мероприятие под названием "Public Talk: вызовы 2024, взаимодействие бизнеса, общества и власти", сообщает Odesa Business Club. Участие приняли представители регионального бизнеса, министр экономики Юлия Свириденко, председатель Одесской обладминистрации Олег Кипер, передает УНН.

Детали

Среди главных вопросов: обострение противостояния между силовыми органами и предпринимателями, проблемы и перспективы развития Одесского региона.

Первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко отметила, что вся внешняя помощь, которая заходит уже и будет поступать в будущем, не может быть направлена на военные нужды. И добавила, что финансирование выплат военным и содержание армии возможно исключительно за счет налоговых поступлений.

По словам Свириденко, именно поэтому все сегодня заинтересованы в укреплении и производительности украинского бизнеса. Власть готова к прозрачному и конструктивному диалогу. Свириденко также напомнила о новосозданном Совете поддержки бизнеса, созданном указом Президента. И добавила, что благодаря ему предприниматели смогут доносить свое видение ситуации и участвовать в формировании прозрачных и понятных условий ведения бизнеса.

Модератор встречи, управляющий партнер клуба Вадим Мороховский отметил, что в этих процессах важно слышать и голоса региональных бизнесов. Поэтому есть идея в тесном взаимодействии с руководством обладминистрации создать региональные ячейки с подобным функционалом, чтобы выстраивать прямой диалог с военными, Офисом Президента и тому подобное. Одной из самых больших проблем бизнеса, по мнению Мораховского, сегодня является усиление давления со стороны силовых органов. Бизнес хотел бы фокусироваться на возможностях развития, поддержки ВСУ и страны, а не на противостоянии, подчеркнул он.  

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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