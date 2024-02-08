Осередок Ради підтримки бізнесу пропонують створити на Одещині

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В Одеському бізнес-клубі відбувся захід, на якому представники регіонального бізнесу, міністр економіки та голова Одеської обласної державної адміністрації обговорили виклики, що стоять перед економікою та бізнес-середовищем регіону у 2024 році.

Днями в Odesa Business Club відбувся захід під назвою "Public Talk: виклики 2024, взаємодія бізнесу, суспільства і влади", повідомляє Odesa Business Club. Участь взяли представники регіонального бізнесу, міністр економіки Юлія Свириденко, голова Одеської обладміністрації Олег Кіпер, передає УНН.

Деталі

Серед головних питань: загострення протистояння між силовими органами та підприємцями, проблеми і перспективи розвитку Одеського регіону.

Перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко зазначила, що вся зовнішня допомога, яка заходить уже і надходитиме в майбутньому, не може бути спрямована на військові потреби. І додала, що фінансування виплат військовим та утримання армії можливе виключно за рахунок податкових надходжень.

За словами Свириденко, саме тому всі сьогодні зацікавлені у зміцненні та продуктивності українського бізнесу. Влада готова до прозорого та конструктивного діалогу. Свириденко також нагадала про новостворену Раду підтримки бізнесу, створену указом Президента. І додала, що завдяки ній підприємці зможуть доносити своє бачення ситуації та брати участь у формуванні прозорих і зрозумілих умов ведення бізнесу.

Модератор зустрічі, керуючий партнер клубу Вадим Мороховский відмітив, що у цих процесах важливо чути і голоси регіональних бізнесів. Тож є ідея у тісній взаємодії з керівництвом обладміністрації створити регіональні осередки з подібним функціоналом, щоб вибудовувати прямий діалог з військовими, Офісом Президента тощо. Однією з найбільших проблем бізнесу, на переконання Мораховського, сьогодні є посилення тиску зі сторони силових органів. Бізнес хотів би фокусуватися на можливостях розвитку, підтримки ЗСУ та країни, а не на протистоянні, наголосив він.  

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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